Virgem X Carneiro (Terra X Fogo)

É uma combinação excelente em termos profissionais. Um dá o que o outro não tem.

O arrojado e impetuoso Carneiro poderá empurrar o hesitante virginiano.

Enquanto o Carneiro age primeiro e pensa depois, o Virgem pensa 1000 vezes antes de agir. Assim, um pode ajudar o outro a apanhar o comboio: o virginiano poderá fazer com que o Carneiro espere a porta do comboio abrir antes de tentar entrar e partir o nariz pois ela ainda não abriu. Enquanto isso, o Carneiro poderá fazer com que o virginiano entre mais rapidamente no comboio antes dele partir, enquanto se decidia se devia entrar primeiro com o pé direito ou com o esquerdo.

O Carneiro poderá dar mais cor à vida do virginiano com o seu gosto pela aventura. Difícil será o nativo de Virgem conseguir aprender a viver com a insegurança que o Carneiro lhe proporciona. Insegurança que muitas vezes não é real, apenas uma maneira de ser.

Virgem X Touro (Terra x Terra)

Bem... mesmo elemento, valores semelhantes e temos meio caminho para ter uma relação que pode dar certo. Acabam por se sentirem estimulados pelo outro.

O Touro dará a sensação de segurança que o nativo de Virgem tanto necessita e aprecia.

Também será o Touro o responsável por trazer mais afectividade ao nativo de Virgem, que tem enorme dificuldade em expressá-la.

O Virgem vai admirar profundamente o equilíbrio e a capacidade de realização que o taurino tem.

Mas o ponto principal para que o Virgem se sinta mesmo bem com esta relação será mesmo a segurança. Uma vida equilibrada e planeada que serve para dar-lhe a sensação de equilíbrio e consistência.

Como ambos têm os pés muito presos à terra convém não esquecer de manter a cabeça um pouquinho no céu e, quem sabe, arriscar uma loucurazinha de vez em quando. Olhem que isso não faz mal a ninguém!!!!

Virgem X Gémeos (Terra X Ar)

Numa primeira análise pode parecer uma relação difícil, mas não podemos deixar de lembrar que ambos são regidos pelo mesmo planeta: Mercúrio. Isso lhes trará cumplicidades numa relação marcada pela cerebralidade.

O nativo de Virgem poderá ajudar o geminiano a organizar-se por dentro e por fora.

Convém ainda ressaltar que ambos os signos são mutáveis.

O virginiano terá dificuldade em entender e aceitar que o geminiano não goste muito de planear o futuro e que viva mais na base de quando lá chegar logo se vê.

Virgem X Caranguejo (Terra X Água)

É uma relação em que existirá entendimento.

Uma vida calma que ambos gostam. Sem grandes vendavais, com tudo a navegar em águas calmas.

Uma grande ligação à casa e à vida familiar já que são valores muito importantes para ambos.

O Caranguejo pode ressentir-se de uma certa frieza afectiva do Virgem que é mais contido e pouco dado às demonstrações de afectos. O virginiano vive o amor sem grandes romantismos e sonhos tão ao gosto dos Caranguejos.

Em termos práticos, pode ser muito produtiva pois irão ser complementares, com o nativo de Virgem a organizar e a executar o trabalho burocrático que o Caranguejo detesta.

Virgem X Leão (Terra x Fogo)

Poderão ter uma relação boa a nível profissional e de amizade. Até poderão dar equilíbrio um ao outro.

No amor... desde que o nativo de Virgem tenha uma veneração absoluta pelo leonino, desde que se dedique de corpo e alma, e que lhe faça as vontadinhas todas poderão ficar juntos por 3000 anos, pelo menos.

O nativo de Virgem terá que se contentar em ser plateia do Leão. E não poderá criticar o espectáculo, por pior que seja!

O leonino apesar de sempre estar tão centrado em si, sentirá falta de um certo entusiasmo e arrebatamento do virginiano.

Virgem X Virgem (Terra X Terra)

Na teoria estamos a falar de dois seres iguais, com as mesmas qualidades e defeitos. O mais difícil será lidarem com a insegurança que lhes persegue.

Afinal, estamos a falar de um signo dos mais indecisos e inseguros. Combater a insegurança e o medo do futuro é o maior trabalho interno que os nativos de Virgem têm que executar, e com os dois iguais... vai ser tarefa difícil.

O mundo destes dois deverá ser muito organizado, de preferência higienizado ou melhor desinfectado!!!

A parte financeira será sempre muito bem estudada e planeada.

No final das contas, terão a relação com que sempre sonharam e que acaba por os fazer ficar aborrecidos pois acabam por não sentirem um gostinho de desafio e de fazer um “disparatezinho” de vez em quando .

