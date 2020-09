Gémeos X Balança (Ar x Ar)

Têm a afinidade que existe entre signos do mesmo elemento. Neste caso o que os liga é o mental e o intelectual. Têm ambos natureza artística e são muito sensíveis.

No entanto, a afectividade do Balança é mais intensa do que a do geminiano e implica uma noção de compromisso que não é tão patente no nativo de Gémeos.

Aliás, o extremo romantismo do nativo de Balança praticamente não existe no geminiano e o Balança irá ressentir–se disso – principalmente se for mulher...

Em qualquer que seja o tipo de relação, entre esses dois há ar a mais e a falta do elemento Terra pode deixá-los um bocado soltos! Faltam as características do elemento Terra para lhes dar mais consistência e prendê-los ao chão para conseguirem realizar e lidar com o lado material.

Gémeos X Escorpião (Ar X Água)

Existirá muito fascínio e respeito de parte a parte.

O Escorpião ficará encantado com a inteligência e versatilidade do geminiano. O geminiano apreciará a sinceridade, mesmo que contundente, do Escorpião e a sua força.

No caso da mulher ser de Escorpião tudo dará certo enquanto ela o admire e o ache o máximo... caso deixe de ser tão fantástico assim... bem a coisa vai mudar de figura.

Podem facilmente destruir a sua relação pela natureza crítica que têm e ambos não lidam nada bem com as críticas que lhes sejam dirigidas.

Profissionalmente pode dar muito certo pela admiração e respeito de ambos entre si.

Gémeos X Sagitário (Ar X Fogo)

Atracção de signos opostos e complementares.

A dificuldade é que são ambos complexos e com tendência a jogar. O problema é que na maioria das vezes não estão a jogar o mesmo jogo, e se estiverem provavelmente será segundo regras diferentes... Devem tentar jogar o mesmo jogo e fazer um acordo sobre as regras a adoptar. Tentem sempre jogar um com o outro e não um contra o outro.

São impetuosos e gostam de arriscar, atiram-se para a frente.

Ainda uma coisinha: a emotividade do sagitariano poderá fazer com que seja facilmente ferido pelo geminiano.

Como já disse anteriormente, em caso de uma relação entre outros signos dos elementos de ar e fogo, o ideal a todos os níveis, é que o ar sirva para intensificar o fogo e que este sirva para aquecer o ar.

Gémeos x Capricórnio (Ar X Terra)

Pode vir a ser muito interessante por ser bastante complementar. A juventude e leveza do geminiano compensará a excessiva maturidade do capricorniano.

É como se o ar de Gémeos fosse dar leveza ao peso da terra do nativo de Capricórnio.

Por outro lado, o Capricórnio pode ajudar o geminiano a criar raízes e a ter mais consistência. E sem dúvida nenhuma poderá ajudá-lo a aprender mais sobre persistência e equilíbrio e que devagar pode-se ir longe.

Mas tudo isso só acontecerá se superarem uma rejeição que pode surgir logo à partida por verem no outro uma maneira de ser tão diferente da sua. Muitas vezes as características que vêem à partida no outro são aquelas que podem considerar serem defeitos.

Para qualquer tipo de relação entre estes dois seres dar certo, há que aprender a respeitar as diferenças entre eles e tirar partido delas.

Gémeos X Aquário (Ar x Ar)

Grandes afinidades destes dois signos que têm o mesmo elemento.

O único problema é serem tão aéreos que acabem por sair voando.

Ambos são muito cerebrais, com uma inteligência rápida e sobretudo têm o mesmo amor, ou melhor, uma obsessão pela liberdade. Ambos precisam dela como o ar que respiram e detestam sentirem-se invadidos.

Poderão ser daqueles casos de amizade visceral.

Em todos os campos a dificuldade será mesmo lidar com tudo o que seja terra a terra e manter os pés no chão. Para eles lidar com tudo o que seja burocracia, rotina e materialidade é muito difícil. Aliás, acham tudo isso uma verdadeira chatice.

Gémeos X Peixes (Ar X Água)

Esta é das difíceis... mesmo difíceis!!!

Quase podemos dizer que são incompatíveis. Os seus mundos raramente se tocam.

Enquanto o Gémeos é cerebral e lógico, o Peixes é intuitivo, não primando pela racionalidade ao agir.

O Peixes sente, o Gémeos pensa.

O Peixes navega, o Gémeos voa.

Até as relações de amizades são difíceis pois considerarão serem defeitos as características e tendências do outro.

Os choques serão frequentes e profundos embora pudessem até aprender um bocado com a maneira de ser do outro e buscar nele o equilíbrio obtendo o que não tem.

Heloisa Miranda