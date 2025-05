O dia 15 de Maio assinala o Dia da Família. Esta data foi escolhida pela Assembleia Geral da ONU em 1994. Este dia serve para lembrar que o núcleo familiar é essencial para a educação dos filhos, também serve para reforçar a mensagem de que a união, o respeito e a compreensão são essenciais para que haja harmonia na família.

A família é fundamental como núcleo da sociedade, e tem direitos e responsabilidades.

Saiba que as características das famílias são diferentes consoante o Elemento que predomina, de acordo com os signos que estão em maioria. Para conhecer a energia dominante na sua família, tome nota dos signos de cada pessoa que compõem o núcleo mais chegado: pai, mãe, filhos, avós. Depois, identifique o Elemento a que cada signo pertence, e reconheça quais são os Elementos em maioria.

- Elemento Fogo (Carneiro, Leão, Sagitário) – famílias ativas, adoram atividades ao ar livre, têm uma vida social ativa, discussões acesas.

- Elemento Terra (Touro, Virgem, Capricórnio) – famílias mais calmas, precisam de ter serenidade, ambientes tranquilos, são trabalhadoras.

- Elemento Ar (Gémeos, Balança, Aquário) – famílias divertidas, adoram conversar, estão sempre a discutir novidades e a par das notícias, são bem-humoradas e joviais.

- Elemento Água (Caranguejo, Escorpião, Peixes) – muito emotivas e sensíveis, precisam de contacto próximo constante, mimos, beijinhos, são capazes de pressentir o que os outros sentem mesmo à distância.

Em família, é geralmente mais fácil encontrar a harmonia quando as pessoas pertencem ao mesmo Elemento ou a Elementos complementares:

Fogo e Ar,

Terra e Água.

Podem surgir maiores atritos entre signos cujos Elementos são antagónicos:

Fogo e Água,

Terra e Ar.

Quando existe o predomínio de um Elemento em família, e uma ou duas pessoas que pertencem a um Elemento dissonante, estas pessoas podem sentir-se deslocadas ou pouco compreendidas. É de salientar, contudo, que muitas vezes as pessoas com signos dissonantes têm Ascendentes que são compatíveis com a sua família, ou outros planetas posicionados no seu Mapa Astral de uma forma que cria maior harmonia. Por exemplo, uma mãe de signo Capricórnio pode ter maior afinidade com um filho Gémeos, que é um signo pouco compatível com o seu, do que com outro filho, de signo Touro, que seria mais compatível com o signo dela, se o filho Gémeos tiver um Ascendente ou outro planeta numa posição que é mais compatível com o Mapa Astral dela.

É curioso também notar que, sendo a família o grupo de almas que nos acompanha de forma mais marcante na nossa vida na Terra, é frequente identificar certos padrões astrológicos que predominam numa família - porque esse grupo de pessoas encarnou com um propósito comum e vem trabalhar, em conjunto, numa mesma missão, tendo de desenvolver certas aptidões e superar desafios em comum.