Carneiro X Carneiro (fogo X fogo)

É uma relação de titãs pois ambos têm uma personalidade muito forte. O melhor é que estejam do mesmo lado e que não entrem em confronto se as ideias forem opostas: é que estamos a falar de 2 pessoas que são capazes de morrer para defender as suas ideias, e que nunca se dão por vencidas. Não podem nunca levar os confrontos muito longe.

E se um deles for mulher, deverá estar preparada para ceder muitas vezes pois os homens de Carneiro têm tendência a serem muito machistas.

Como são muito dados aos amores à 1.º vista... quando o fogo começa para ambos é impossível de segurar.

No trabalho podem entrar em confronto porque ambos querem sempre exercer a sua autoridade. Em termos de projectos conjuntos devem tomar cuidado pois ambos gostam mais de projectar do que de realizar.

Carneiro X Touro (fogo X terra)

Aqui vamos ter uma relação complementar. O Touro irá acalmar o Carneiro, dar-lhe estabilidade e irá realizar aquilo que o Carneiro projecta. Podemos dizer que o taurino irá ajudar o Carneiro a ter os pés na terra e a concretizar mais aquilo que pretende.

Enquanto o Carneiro projecta, o taurino irá realizar. Por isso em termos profissionais poderá ser uma relação muito frutífera. O nativo de Touro irá dar mais organização e sentido prático ao Carneiro.

Se o Carneiro é mais aventureiro o Touro será mais equilibrado, se o Carneiro é mais intempestivo o Touro será mais ponderado.

Em todos os campos serão mesmo complementares.

No amor será uma relação forte e muito sensual – característica comum a ambos.

Carneiro X Gémeos (fogo X ar)

É uma relação complementar mas que dará mais certo se for de amizade.

No amor a coisa piora pois se o Carneiro é um apaixonado o geminiano nega essa paixão. Enquanto o geminiano apaixona-se à 1.º vista e perdidamente o geminiano é mais na base do se quiseres é fantástico se não quiseres tanto faz, parto para outra.

No trabalho ambos são muito criativos e detestam indecisões, para eles o que é preciso é andar para a frente. Ambos apreciam o tipo de inteligência do outro e o ar do geminiano pode fazer o fogo do Carneiro alastrar-se.

É importante que ambos não se esqueçam de colocar os pés na terra para tornarem as coisas mais consistentes.

Carneiro X Caranguejo ( fogo X água)

Pode se criar uma relação de grande cumplicidade entre pessoas destes 2 signos.

No amor convém fugir ao estereótipo da relação vítima x carrasco, pois terão tendência a estabelecer este padrão nada saudável.

É mais comum o Caranguejo queimar-se no fogo de Carneiro, do que conseguir que a sua água apague o fogo do parceiro.

A maior dificuldade será o facto de que os Caranguejos prendem-se mais do que os Carneiros. E pela sua extrema sensibilidade podem ser facilmente magoados pelo “destravado” Carneiro.

Carneiro X Leão (fogo X fogo)

Bem, os dois são do elemento fogo, por isso será uma relação muito intensa.

Terão a mesma capacidade de paixão, a mesma generosidade, a mesma vaidade, a mesma paixão pelo risco e aventura. E como será muito do mesmo, o mais importante será que ambos aprendam a dosear as coisas, pois pode ser tanto fogo, tanto fogo, que acabam por se queimar um ao outro.

São muito activos e empreendedores. Gostam de fazer acontecer.

Devem aprender a controlar o temperamento colérico que ambos têm.

No que diz respeito a paixão, ambos vivem-na de forma intensa, sendo que o fogo do Carneiro será mais do género fogo de palha, enquanto o do Leão será mais fogo de vista.

Ambos precisam de sentir-se motivados para realizar qualquer coisa. Não o farão só porque o têm que fazer, ou porque esperam que o façam.

Para tudo o que quiserem realizar, deverão não esquecer de buscar a consistência do elemento terra, e colocar os pés no chão.

Carneiro X Virgem (fogo X terra)

É uma combinação excelente em termos profissionais. Um dá o que o outro não tem. Podem se tornar uma dupla imbatível.

O arrojado e intempestivo Carneiro poderá empurrar o hesitante virginiano.

Enquanto o Carneiro age primeiro e pensa depois, o virgem pensa 1000 vezes antes de agir. Assim um pode ajudar o outro a apanhar o comboio: O virginiano poderá fazer com que o Carneiro espere que o comboio pare e abra a porta antes de tentar entrar e partir o nariz na porta que ainda não estava aberta. Enquanto isso, o Carneiro poderá fazer com que o virginiano entre mais rapidamente no comboio antes dele partir enquanto aquele se decidia se devia entrar primeiro com o pé direito ou com o esquerdo.

O Carneiro poderá dar mais cor a vida do virginiano com o seu gosto pela aventura e a sua imprevisibilidade.

Difícil será o nativo de Virgem conseguir aprender a viver com a insegurança que o Carneiro lhe proporciona. Insegurança que muitas vezes não é real, apenas uma maneira de ser e de estar na vida.

Veja na próxima página a continuação do artigo.