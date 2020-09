Caranguejo X Balança (Água x Ar)

Aparentemente, numa primeira análise, estes dois poderiam dar-se muito bem pois sentem muitas coisas de maneira igual. Mas, não é isso o que acontece normalmente pois em geral será um relacionamento bastante difícil.

É mesmo dificílimo que estes dois seres se venham a entender.

O Caranguejo irá querer encontrar uma força e um equilíbrio no nativo de Balança que ele não tem. Vai ter bastante dificuldade em lidar com as suas alternâncias.

Por outro lado, o Balança não conseguirá ter nenhum domínio sobre o nativo de Caranguejo. Numa análise menos cuidada, o nativo de Balança poderá pensar que o Caranguejo é fraco e que será fácil dominá-lo. Só que isso será pouco provável pois os nativos de Caranguejo, por baixo da aparência de fragilidade, escondem muita força. A maioria das pessoas tende a confundir emotividade com fraqueza.

Entre estes dois será caso para dizer que o sentimentalismo a mais que existe em ambos irá atrapalhá-los. Já sabem como é: tudo o que é demais...

Caranguejo X Escorpião (Água X Água)

Iremos encontrar as afinidades de signos que têm o mesmo elemento.

Neste caso a Água que fará com que tudo se passe num mundo de muita sensação, emoção, sentimento e intuição.

Haverá uma grande cumplicidade psíquica entre eles.

No entanto, convém tomar muito cuidado pois poderão surgir entre estes dois relações do tipo sadomasoquistas. Ambos podem ter a tendência a entrar nestes jogos. Só que se forem por aí irão por um caminho perigosíssimo e que não trará hipóteses de felicidade. O Caranguejo poderá conseguir despertar e fazer vir ao de cima o que de pior há no Escorpião. Fará com que ele venha a passar-se. E com a agressividade do Escorpião não se brinca!!! O melhor será sair da frente do seu poder destrutivo e não tentar competir neste campo pois os Escorpiões ganharão com larga vantagem.

Caranguejos e Escorpiões poderão ter ligações profundas mas ao mesmo tempo frágeis.

Caranguejo X Sagitário (Ar X Fogo)

Afectivamente a situação mais difícil será se o sagitariano achar que o Caranguejo é uma pessoa frágil e quiser protegê-lo, pois ele não o é, e não vai querer estar sob esta protecção.

Nestes dois signos podemos encontrar dois tipos bem diferentes em cada um.

Assim poderemos ter sagitarianos e Caranguejos que tenham enorme gosto pela aventura, pelas viagens pelo inesperado. Ou ter Caranguejos e sagitarianos numa versão mais devagar, mais “light”, com gostos mais tradicionais, muito família, casa, tudo certinho, dentro dos padrões.

Pois bem, se um sagitariano aventureiro encontrar um Caranguejo na mesma versão aventura – tipo todo o terreno – tudo bem. Também estará tudo bem se ambos tiverem a versão “certinha” dos seus signos.

Porém quando o encontro se der nas versões desencontradas, a coisa complica-se e poderão vir a tornar-se uma desilusão para o outro.

Um aspecto que pode ser muito positivo será o sagitariano trazer mais optimismo ao em geral pessimista Caranguejo.

Profissionalmente o sagitariano poderá trazer mais dinamismo ao nativo de Caranguejo.

Caranguejo x Capricórnio (Água X Terra)

Iremos ter a clássica relação de atracção entre opostos.

O capricorniano irá derreter-se com o carinho e a afectuosidade do Caranguejo, pois este irá fazê-lo ficar mais doce e enternecido.

Por outro lado, o Caranguejo ficará encantado com a profundidade e sinceridade do nativo de Capricórnio pois são características que muito aprecia.

No início as suas diferenças só irão ajudar... mas com o tempo as coisas podem mudar bastante. Podem mesmo tornar-se um abismo entre ambos.

Aí então o Caranguejo irá começar a achar que o Capricórnio é extremamente rígido e poderá cansar-se disso. Por outro lado, o nativo de Capricórnio poderá cansar-se da infantilidade que considera ser uma característica negativa do seu parceiro de Caranguejo. Assim sendo o que no princípio os atraiu poderá ditar o seu afastamento.

No trabalho poderão ser bastante complementares.

Caranguejo X Aquário (Água X Ar)

Na amizade poderá ser simplesmente fantástica.

Poderão criar-se grandes cumplicidades e relações muito engraçadas.

A ingenuidade do nativo de Aquário combinará lindamente com o lado poético e sentimentalista do Caranguejo.

Mas, com o tempo, as coisas podem complicar-se principalmente pelo verdadeiro pavor que o aquariano tem de se sentir preso em oposição a necessidade que o Caranguejo tem de prender e de se prender.

De qualquer forma é sempre difícil para qualquer um lidar com a independência do aquariano típico, e para uma Caranguejo típico ainda mais!!!

Caranguejo X Peixes (Água e Água)

Mais uma vez afinidades entre signos que são do mesmo elemento. Ambos regem-se pela emoção e intuição, isto fará com que se entendam quase sem serem precisas palavras.

Ambos reagem de modo afectivo.

Numa relação afectiva a dificuldade será a de lidarem com os aspectos práticos e burocráticos da vida. Podem mesmo vir a perder-se por isso. Lidar com a realidade será o seu grande inimigo.

Este mesmo aspecto será o que poderá atrapalhar uma relação profissional pois os dois têm imensa dificuldade em lidar com questões práticas e burocráticas.

Heloisa Miranda