Carneiro

Alegre e entusiasta, é dos primeiros a lançar a ideia "e se fizéssemos um jantar de Natal"? Gosta de liderar as operações, decidir o local e a decoração, tratar, ele próprio, dos preparativos, convidar as pessoas, gerir agendas. Contudo, quando a data se aproxima, começa ele próprio a estar farto de tanta trabalheira, perdendo o entusiasmo e jurando intimamente para si próprio que "para o ano não voltam a apanhar-me numa destas".

Touro

Para o nativo do signo Touro, a palavra "jantar" soa sempre bem. Desde que, naturalmente, não se trate de um daqueles restaurantes gourmet em que se servem três lascas de bacalhau "em cama de espinafres". Preocupa-se logo muito com o local, antecipando o prazer que irá ter com as iguarias que vai comer e para as quais se prepara com dias de antecedência. Esquiva-se, no entanto, quando se trata de distribuir tarefas em relação aos preparativos. É que já vai estar ocupado a escolher cuidadosamente a sua roupa, calçado, penteado, perfume... pois no fundo é muito vaidoso e gosta de fazer boa figura.

Gémeos

"Jantar de Natal? Que boa ideia!!" O nativo de Gémeos simpatiza de imediato com o projeto, o que não quer dizer que não acabe por esquecer-se completamente do jantar, acabando por faltar se não tiver uma alma imbuída do espírito natalício que o relembre a tempo de ele poder comparecer. Quando assume algumas responsabilidades pode tornar-se mais complicado, pois muitas vezes também se esquece delas ou acaba por ter de fazer tudo à pressa, o que o deixa numa pilha de nervos.

Caranguejo

Caranguejo adora reuniões e reencontros com pessoas queridas e, como tal, é um dos que mais aprecia estes jantares em que se reúnem aquelas pessoas com quem não tem contacto diário. Emociona-se sempre, adora recordar os bons momentos e é um dos mais entusiastas durante todo o jantar. Nunca esquece uma lembrancinha especial para oferecer a cada pessoa, mas não contem com ele para organizar seja o que for.

Leão

Leão desdenha mas, lá bem no fundo, adora estes jantares de Natal. Ou não fossem eles uma excelente oportunidade para deslumbrar, para mostrar aos colegas de faculdade que não vê há uma década que continua em muito boa forma, para impressionar os seus colegas de trabalho com um visual glamouroso que não pode usar no dia a dia. Porque tem muito que preparar - roupa, acessórios, penteado, unhas, maquilhagem - evita que recaia sobre ele qualquer preparativo para a festa.