Uns, preferem-no bem doce. Outros, amargo e forte. Há com leite, com natas, com chocolate, de máquina, de filtro, em cápsulas, em pastilhas. Cada marca, seu sabor. Uns mais exclusivistas, outros generalistas. Afinal, o que é que o café tem?

Gostos não se discutem mas, de acordo com a personalidade de cada signo, é possível encontrar um tipo de café à sua medida. Confira o seu!

Carneiro

Curto, intenso, forte, e sem açucar. O nativo de Carneiro não perde tempo, e gosta que o seu café seja assim: uma experiência de sabor rápida e muito intensa. A "bica ao balcão" tornou-se popular com um nativo de Carneiro, com certeza.

Touro

Doce, voluptuoso, envolvente, aconchegante - assim gosta o nativo do signo Touro que seja o seu café. Quando surgiram os Capuccinos, Cacaoccinos e Mocaccinos, os olhos do nativo deste signo brilharam de felicidade. Mas nada bate, para ele, o "Café Bombom": a mistura de café com leite condensado. Pode haver coisa melhor?

Gémeos

Como já tem uma forte tendência para ter um sistema nervoso instável, é comum que o nativo de Gémeos evite beber café, quer seja por prescrição médica quer porque simplesmente não precisa - "O quê, andar ainda mais agitado? Não, obrigada!", pensa o nativo deste signo para com os seus botões. Por isso, muitas vezes o café de cereais é uma boa opção para estes nativos.

Caranguejo

Ele não é grande adepto de café, por si só. O caso muda de figura, e muito, se lhe acrescentarmos um cremoso chantilly ou uma espuma de leite densa e aveludada. Um coraçãozinho de canela por cima, e Caranguejo fica rendido a um reconfortante Capuccino.

Leão

Leão gosta de café, mas não depende dele para viver. Como já tem energia para dar e vender, bebe café em contexto social, gostando de surpreender os seus amigos quando pede para a sua mesa um exuberante affogato - um gelado de baunilha ou nata com um poderoso expresso por cima, ou um sumptuoso café Frappé, um gelado de café, com chantilly e topping de chocolate numa taça de fazer inveja a quem estiver por perto...

Virgem

Para quê complicar tanto, o que é bom quando é mais simples? Virgem consome café com moderação pois, à semelhança do que acontece com Gémeos, também estes nativos têm o irrequieto regente Mercúrio a eletrificar o seu sistema nervoso. Assim, desconfia das inovações modernas e opta por beber um clássico "carioca" - café com mais água, sendo mais fraco.

Balança

Balança bebe café com moderação e, geralmente, em contexto social. Deleita-se com um elegante Latte Macchiato, composto por uma pequena dose de café e uma leve e elegante espuma de leite, pulverizada com chocolate em pó. Sem culpa nem pecado.

Escorpião

Dispensem os enfeites, a nata, o chantilly, o leite condensado e o chocolate, Escorpião gosta de CAFÉ, ponto. Sem açucar, sem misturas, e quanto mais forte e mais intenso, melhor. Adora começar o dia com uma bica bem forte, logo para acordar. Café com leite, para ele, "é para meninos" - e ele é dos fortes.

Sagitário

Sagitário adora café, como um dos milhares de prazeres que a vida põe ao dispor deste filho do otimista Júpiter. E porque não juntar mais prazeres, como o chantilly e... o whisky? Alegre e folgazão, este bon vivant adora o verdadeiro Irish Coffee, uma explosão intensa de sabor e aventura.

Capricórnio

Capricórnio aprecia as marcas conceituadas, não dispensa as últimas coleções exclusivas e está sempre em cima das últimas novidades, que gosta de partilhar com os seus amigos quando os recebe em sua casa. Os seus gostos pessoais, contudo, mantêm-se fiéis aos clássicos. Forte e robusto, o seu preferido é um ristretto. What else?

Aquário

O nativo deste signo tem uma certa propensão para a instabilidade nervosa e, no que diz respeito à sua alimentação, não gosta de nada que seja muito extremo. Assim, os cafés fortes não são para ele, mas as bombas calóricas cheias de chantilly ou chocolate, também não. Assim, Aquário opta, frequentemente, por tomar um chá verde. Só para ser diferente!

Peixes

Doce, delicado, romântico em tudo na sua vida, mas com um guilty pleasure pelo exagero, Peixes aprecia um Café Vienense, aquele mesmo que embala declarações de amor à beira dos canais da cidade de Viena. A mistura de café, chantilly, chocolate, leite e canela faz as delícias dos nativos deste signo.