A configuração astrológica sob a qual nascemos, e que se conhece através do estudo do Mapa Astral, revela os traços da nossa personalidade, gostos, preferências, defeitos e virtudes, mas vai mais além. Os planetas e os Elementos exercem também a sua influência sobre o nosso corpo e sobre a saúde, indicando em que partes do corpo temos maior vulnerabilidade e a que doenças estamos mais sensíveis. Conheça melhor a saúde do seu signo e aprenda a viver uma vida mais saudável!

Carneiro

Carneiro é um signo de Fogo, com bastante vitalidade e uma poderosa energia, sendo dinâmico, audaz e apressado. Tem muita energia muscular e a coragem e a obstinação fazem-no levar o seu corpo ao limite. Só quando adoece aceita abrandar.

Poderá sofrer de: febres bruscas e fortes, traumatismos cranianos, insónias, enxaquecas ou patologias que se situem na cabeça. Tem tendência para a hipertensão, pode sofrer inflamações, hemorragias e contrações musculares.

Terapias: gosta da eficácia e da rapidez do tratamento. As terapias alternativas ideais para este signo são a aromaterapia e a osteopatia craniana.

Alimentação: Deve beber chás de plantas que equilibrem o sistema circulatório. Para combater o desgaste deve incluir na sua alimentação lecitina de soja, rica em fósforo e que protege o coração.

Exercício físico: O desporto indicado para estes nativos passa pelas artes marciais e todos os desportos arriscados e de velocidade, como surf, salto de para-quedas, corridas de automóveis, ciclismo e atletismo.

Touro

Este signo de Terra é introvertido, possui uma personalidade estável, paciente, tenaz, obstinada. De constituição robusta e uma silhueta entroncada, digere lentamente as experiências da vida, interiorizando cóleras, que lhe ficam “atravessadas na garganta” e podem prejudicar a sua saúde.

Poderá sofrer de: perturbações de assimilação, de linguagem e das cordas vocais, pois os seus pontos sensíveis são o pescoço, a garganta, a base do crânio, o maxilar inferior e as vértebras cervicais. As anginas podem simbolizar neles uma revolta não verbalizada.

Terapias: podem utilizar qualquer terapia à base de plantas, a naturopatia favorece-os. São capazes de seguir à letra um regime, mas depois podem desleixar-se e voltar ao início. A homeopatia, assim como a aromaterapia, podem ser grandes aliadas deste signo. Adora massagens.

Alimentação: deve evitar comidas demasiado calóricas e pratos com molhos e gorduras. Pode abusar do limão, mas deve evitar alimentos ácidos, sobretudo quando ingeridos em jejum, tais como sumo de laranja ou vinagre. A verbena é uma planta que lhe faz muito bem, pois facilita a digestão, assim como a cavalinha, e própolis para os problemas de garganta.

Exercício físico: Não é um desportista, mas aprecia a natureza, por isso deve iniciar a prática de ciclismo sob a forma de passeio, bem como marchas pedestres. O esqui ou atividades como o remo podem interessar-lhe.

Gémeos

De personalidade comunicativa, rápida, sociável, e dispersa, tem um temperamento nervoso, mas é um pouco instável. Adaptável, é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sobrecarregando-se. De caráter jovem, possui uma silhueta um pouco adolescente, que requer alguns cuidados.

Pode sofrer de: problemas do sistema respiratório. Gémeos tende a ter alergias respiratórias. Também pode sofrer de nevralgias, crises de ansiedade e instabilidade, ou dores na região das costas, esterno, bem como nos braços. As omoplatas, clavículas, mão e pulsos são também pontos sensíveis.

Terapias: os métodos mais recentes e as novas terapias suscitam o seu interesse. Costuma dar-se bem com a acupuntura e a aromaterapia. Para Gémeos pode ser difícil ir até ao fim de um tratamento e segui-lo à risca, pelo que são mais convenientes as terapias de resultados rápidos.

Alimentação: agradam-lhe os alimentos frescos e os pratos prontos, pois não gosta de perder tempo. Os cereais integrais são benéficos para o seu sistema nervoso. O anis verde é-lhe favorável pelo seu efeito calmante, o zimbro a nível digestivo e a alfazema por ajudar a manter o equilíbrio. Como complemento alimentar, a própolis é indicada em casos de infeções respiratórias.

Exercício físico: tudo o que envolva rapidez, reflexos, movimento. O ténis e o padel podem ser desportos ideais, também por serem praticados a dois. O yoga poderá ser-lhe muito útil, pois Gémeos poderá aprender a respirar mais corretamente com este desporto.

Caranguejo

Signo do Elemento Água, ligado ao sonho e à imaginação, tem uma forte sensibilidade ao ambiente onde se encontra. De natureza delicada, é hipersensível. Ligado ao passado, à mãe e à família, alimenta-se de recordações e nostalgias. Fere-se facilmente com a atitude dos outros. É dado a oscilações de humor frequentes, sendo bastante suscetível a doenças psicossomáticas.

Pode sofrer de: problemas de estômago, é predisposto a perturbações digestivas, aerofagia, embaraços gástricos. Nem sempre se alimenta bem. Pode ser sensível a intoxicações e alergias. Pode ter tendência para a anemia, para a asma e fragilidade pulmonar. O seu sistema nervoso é delicado, e os seus estados da alma podem transformar-se em doenças mais sérias.

Terapias: a escolha de um médico de família que conheça bem os seus antecedentes e a história da família tranquiliza-o. São privilegiadas as terapias referentes à água, como o termalismo, hidroterapia, banhos de algas. A cromoterapia e homeopatia também são muito benéficas para ele.

Alimentação: é guloso. Pode beneficiar com alimentos com um efeito depurativo sobre o fígado e a vesícula, como rabanetes. As algas e os tratamentos com pólen são bons para Caranguejo. As plantas como a camomila e a papoila, assim como as especiarias como os cominhos e o açafrão das índias, podem também beneficiar os nativos deste signo.

Exercício físico: não possui alma de desportista, no entanto tudo o que se refere ao universo aquático poderá ser do seu agrado.

Leão

É um signo de Fogo, dotado de grande vitalidade. Possui brilho, magnetismo e não mostra facilmente as suas fraquezas, sendo muito forte. Não se resigna perante a doença. Abusa da sua vitalidade, e procura manter-se sempre jovem e em boa forma. Possui uma robustez notável e surpreende pela sua boa aparência.

Pode sofrer de: problemas de coração, costas e coluna vertebral. A circulação do sangue é um ponto a vigiar, em particular as artérias. O seu temperamento predispõe-no à hipertensão. Pode ter febres fortes.

Terapias: pode sentir-se tentado pela automedicação. Quando precisa de ir ao médico, prefere consultar um especialista e mostra-se exigente, fazendo muitas perguntas. Gosta de tratamentos de rejuvenescimento, cuidados corporais, massagens, tratamentos de antienvelhecimento.

Alimentação: beneficia com suplementos com extrato de oliveira para purificar o organismo. Pode abusar do trigo, rico em oligoelementos, e dos morangos, e usar como tempero manjerona, que contribui para o acalmar. O açafrão pode também ser benéfico para ele, assim como a geleia real, para manter a vitalidade.

Exercício físico: tem uma certa preferência por atividades de caráter individual, tais como a ginástica, a musculação, o ciclismo. A dança também lhe agrada, ou o treino de ginásio, pois gosta de ser apreciado e admirado.

Virgem

De temperamento introvertido e cerebral, receia o erro e procura encontrar explicação para tudo. Dispersa facilmente a sua energia colocando-se num estado que o pode esgotar, pois a ansiedade e a má gestão de tempo desgastam o sistema nervoso. A prevenção em termos de saúde é o seu ponto forte.

Pode sofrer de: diversas e múltiplas perturbações, sem desenvolver necessariamente uma patologia grave, sofrendo de pequenas indisposições. O seu sistema nervoso é frágil, e o ventre é propenso a patologias, assim como os intestinos e o abdómen. Está também sujeito a intoxicações e parasitoses.

Terapias: são indicadas para ele todas as terapias que utilizam plantas em estado natural. A naturopatia, a aromaterapia e a homeopatia são especialmente recomendadas para ele.

Alimentação: deve consumir e introduzir na sua alimentação e dietética cereais e plantas, grãos de funcho, chicória, verbena e gérmen de trigo.

Exercício físico: o contacto com a natureza tem um efeito calmante sobre ele, por isso pode desfrutar de caminhadas e passeios campestres. Todos os desportos ao ar livre estão indicados, assim como o yoga e o tai chi.

Balança

Signo de Ar, comunicativo, sociável, precisa de ter paz e harmonia para sentir-se bem. É muito sensível ao ambiente que o rodeia e ressente-se quando é confrontado com situações de hostilidade e tensão. O seu encanto, doçura e ternura garantem-lhe a simpatia dos que o rodeiam, mas também o tornam mais suscetível às influências exteriores.

Pode sofrer de: problemas de saúde ligados aos rins e região lombar, glândulas suprarrenais, à bexiga, bem como ao sistema circulatório e, em especial, às veias.

Terapias: Pode recorrer à acupuntura e a massagens relaxantes. O shiatsu pode ser benéfico para ele tanto a título preventivo como curativo.

Alimentação: deve evitar ingerir carne em demasia, charcutaria, iguarias muito temperadas e álcool. Beneficia com a malva e os coentros, que ajudam a combater a fadiga nervosa e as digestões difíceis.

Exercício físico: A sua natureza artística faz com que aprecie dança, patinagem no gelo, esqui e surf. As técnicas orientais que lhe transmitem paz também são recomendadas, como o Tai chi.

Escorpião

É apaixonado, secreto, intuitivo, mas também muito crítico, observa, analisa profundamente e compreende bem os outros. É um signo de Água, o que lhe dá afinidade com as vibrações energéticas mais subtis. Tende a ser muito resistente à doença, mas, como também é propenso aos excessos, comete imprudências e provoca o destino. Quando está doente, a sua força de vontade ajuda-o a enfrentar as dificuldades e a sua capacidade de recuperação pode ser surpreendente.

Pode sofrer de: doenças relacionadas com a bexiga, os órgãos genitais, as células reprodutoras, a região anal e o reto. Está sujeito a úlceras, abcessos, feridas e hemorragias.

Terapias: o nativo de Escorpião tende a ser desconfiado na relação com o médico. Não tolera que lhe escondam a verdade, é um doente rebelde. Entre as terapias que mais lhe convêm, a homeopatia pode ajudá-lo. A sua atração pelo oculto faz com que procure terapias alternativas. O equilíbrio dos chakras interessa-lhe.

Alimentação: Entre os alimentos ou complementos alimentares, são recomendados os de ação depurativa, que contenham Ferro ou com ação bactericida. A alcachofra é uma planta que lhe traz benefícios, assim como o alho, o manjericão e a cavalinha.

Exercício físico: os desportos de combate, o judo, o karaté e a esgrima fazem parte das atividades que permitem a Escorpião libertar a sua intensa energia. Pode encontrar a calma de que precisa em desportos que têm a ver com água, como a natação, hidroginástica, surf, paddle ou vela.

Sagitário

De natureza confiante e otimista, o nativo de Sagitário ama a vida, os prazeres, as experiências, as viagens. Sociável, aprecia os contactos, mas privilegia a sua independência. Precisa de se sentir amado e apreciado. Signo de Fogo, possui uma energia forte, mas que passa por altos e baixos. O nativo de Sagitário procura manter-se jovem, seguindo os preceitos do seu médico e fazendo prevenção.

Pode sofrer de: problemas ligados ao fígado e à circulação do sangue, que não resistem muito bem aos excessos. Este nativo está mais sujeito a ter hipertensão e doenças de fígado, assim como doenças relacionadas com a locomoção, com predisposição para as ciáticas.

Terapias: estabelece uma relação de diálogo e simpatia com o seu médico. A sua inclinação para o exotismo incita-o a escolher terapias alternativas, e pode beneficiar com a acupuntura e a homeopatia.

Alimentação: deve encontrar o seu equilíbrio, poderá abusar em algumas alturas, mas terá de fazer reajustes noutras, fazendo desintoxicações do organismo. Deve comer beterraba crua, que amolece as artérias e veias, chicória, que age sobre o fígado, e canela, que estimula as funções respiratória e circulatória.

Exercício físico: gosta de grandes espaços e de praticar exercício ao ar livre. A equitação, o golfe, o tiro ao arco, a caça, e as artes marciais são os desportos mais indicados para este nativo.

Capricórnio

Aprecia a solidão e a independência, não confia facilmente nos outros. Pertence ao Elemento Terra, que lhe confere lentidão e uma certa frieza, e tende a ser pessimista, para evitar deceções. Precisa de preparar-se mentalmente para o que o espera e enfrenta as situações com coragem.

Pode sofrer de: famosos pela longevidade, as doenças dos nativos de Capricórnio devem-se, sobretudo, à idade. As doenças crónicas são os problemas mais comuns, em especial aquelas que são provocadas pelo frio e pela humidade. As suas articulações são frágeis, sobretudo os joelhos. Tem também propensão para problemas de pele, tendência para escleroses, cálculos e ossificação.

Terapias: Capricórnio hesita em ir ao médico, desconfia dos métodos e técnicas alternativos ou mais recentes. A sua mentalidade inclina-o para a prevenção. Pode tender para a hipocondria. As terapias que mais o beneficiam são as mais naturais, como a acupuntura, homeopatia, banhos de lama e argila.

Alimentação: tem tendência para não variar muito a sua alimentação, o que pode provocar-lhe algumas carências nutricionais. Deve consumir alimentos ricos em oligoelementos, Magnésio, Cálcio e Fósforo.

Exercício físico: são mais indicados para ele os desportos que requerem paciência. As caminhadas em terrenos difíceis, o ciclismo em longas distâncias, o esqui e a espeleologia podem ser do seu agrado.

Aquário

Independente e voltado para o futuro, Aquário é cerebral e visionário. Sendo um signo de Ar, tem especial afinidade com o mundo das ideias. É intuitivo, mas também critico, um livre-pensador, e não suporta a rotina. O seu organismo é resistente, mas nem sempre respeita os seus limites.

Pode sofrer de: possui os nervos delicados, o que se manifesta por espasmos e crispações nervosas. Está sujeito a fadiga nervosa e a irritabilidade. A circulação do sangue também pode apresentar fragilidade, assim como o seu cabelo.

Terapias: é recetivo a métodos inovadores e modernos, pois confia na Ciência. Ao mesmo tempo, pode interessar-se pelas terapias alternativas.

Alimentação: pode esquecer-se de comer, e não gosta de seguir dietas. Deve evitar o consumo excessivo de excitantes como café. Beneficia com as propriedades da passiflora, do espinheiro (para a hipertensão e as palpitações) e da erva-cidreira (acalma os estados nervosos). Como complemento alimentar pode incluir na sua alimentação levedura de cerveja, que ajuda a reequilibrar o sistema nervoso.

Exercício Físico: é necessário para que o nativo de Aquário se liberte da tensão mental que tende a acumular. Pode interessar-se pelo ioga, por artes marciais ou pelas atividades que lhe proporcionam sensações fortes, por exemplo o surf, parapente e para-quedas.

Peixes

Pertence ao Elemento Água, que lhe dá um temperamento sensível e sonhador. É hipersensível, recetivo, intuitivo. Sente mais do que analisa. Foge de confrontos e conflitos.

Pode sofrer de: problemas relacionados com os pés, quer sejam problemas circulatórios, edemas, unhas encravadas, pé chato. A sua vitalidade tende a ser instável e é particularmente sensível a intoxicações. As suas vias respiratórias e intestinos são frágeis. Tem tendência para a retenção de água.

Terapias: a relação de confiança que estabelece com o médico é essencial. Precisa de sentir que é ouvido e compreendido para poder acreditar no tratamento. Não consegue descrever claramente os sintomas. As terapias mais benéficas para Peixes são as que envolvem água ou que têm uma componente ligada à espiritualidade. Pode optar pelas curas termais, talassoterapia, homeopatia, musicoterapia e cromoterapia.

Alimentação: guloso, não é dado a dietas. Pode beneficiar ao juntar algas à sua alimentação, pois favorecem as trocas intercelulares. Deve também incluir na sua alimentação agriões, trigo sarraceno, grãos de sésamo, infusões de flores, castanha da índia.

Exercício Físico: geralmente não aprecia a prática desportiva, mas pode interessar-se por vela, natação, mergulho ou ioga.