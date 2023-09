Sob a influência do Sol em Balança estão em destaque os relacionamentos e tendemos a preocupar-nos mais com aquilo que os outros pensam a nosso respeito. Somos capazes de fazer maiores cedências em prol da harmonia, mas não conseguimos calar-nos perante as injustiças. Saiba de que maneira o Sol em Balança afeta o seu signo durante o próximo mês!

Carneiro

Porque o Sol está em oposição ao seu signo, já que Balança é o seu oposto, este período traz-lhe tensão e insatisfação, de um modo geral. Pode ver-se confrontado com situações que lhe são desconfortáveis e pode, por outro lado, sentir um aperto no coração, a falta de amor, que parece nunca corresponder às suas expetativas. A relação com os outros terá de ser aprimorada nesta fase, em que é preciso apelar a uma boa dose de calma e ponderação.

Touro

Embora tenha grandes diferenças em relação à sua personalidade, o signo Balança é, tal como Touro, regido por Vénus. Por isso, neste período sentirá um maior apetite pelos prazeres da vida, uma sensibilidade exacerbada, uma maior disponibilidade para o amor e uma maior facilidade em compreender os outros. Isso faz com que este mês seja ideal para rentabilizar os seus dons, aproveitando-os num negócio ou estabelecendo novas parcerias. Pode ter lucros provenientes do seu trabalho, especialmente se puder utilizar o seu bom gosto, que estará em destaque.

Gémeos

O seu carisma e a sua faceta sedutora estão em destaque sob a influência do Sol em Balança, que forma um aspeto positivo ao seu signo e ilumina os aspetos mais encantadores da sua personalidade, fazendo-a brilhar com ainda maior fulgor. É um bom período para dinamizar a sua vida amorosa e para viver a paixão sem receios. Um encontro casual pode trazer-lhe de volta um grande amor. Aproveite também esta fase para dinamizar a sua vida profissional, está numa posição muito favorável para firmar novas parcerias e negócios.

Caranguejo

A energia de Balança não lhe é favorável, e ao longo dos 30 dias em que o Sol atravessa este signo é bastante provável que sinta a sua energia em baixo ou que seja confrontado com contratempos que o fazem perder facilmente a paciência. A vida familiar pode exigir maior atenção da sua parte. Aproveite a energia de Balança para investir no seu bem-estar e mudar a decoração da sua casa, trazendo novidades que o inspirem e que lhe tragam motivação.

Leão

A sua mente encontra-se inspirada e especialmente produtiva, o que faz com que este período seja muito favorável para a vida profissional, para os estudos e para todas as aprendizagens. Tenha cuidado, no entanto, para não chegar a um ponto de desgaste, sabendo quando precisa de parar e dando ao seu cérebro o descanso de que ele precisa para poder processar devidamente a informação.

Virgem

O Sol em Balança ativa a sua vida financeira, que assume um papel de maior destaque ao longo deste mês. Procure novas formas de aumentar os seus rendimentos e organize melhor as suas finanças, procurando cortar despesas. Este período traz-lhe facilidade em resolver questões práticas, ajudando-o a obter resultados mais proveitosos, mas também pode trazer-lhe gastos mais avultados, obrigando-o a gerir melhor os seus recursos.

Balança

Este é o "seu" período. Agora os holofotes incidem sobre si, está no centro das atenções e o Sol ajuda a que o seu brilho e o seu charme, geralmente bastante notórios, sejam impossíveis de ignorar. Esta é a melhor altura para a apresentação de trabalhos, para expor novas ideias, para tentar ser promovido e até para declarar o seu amor a alguém especial. Será fácil ser ouvido, aceite e compreendido. Aproveite e, neste período, mostre ao Mundo aquilo que vale!

Escorpião

Este período pode ser bastante tenso para si, já que antecede o seu mês de aniversário. O Sol atravessa a sua Casa XII, associada a tudo aquilo que está oculto. Isso faz com que possa ver-se a braços com um amor proibido, com emoções que não é capaz de controlar, e com a necessidade de estar a sós consigo mesmo. Sentirá vontade de isolar-se, sendo um período fértil para os trabalhos artísticos. Canalize as suas emoções mais fortes através da expressão artística ou de atividades físicas.

Sagitário

O Sol de passagem por Balança tem como efeito trazer luz à sua vida social, a qual pode ser ainda mais animada porque, para além dos amigos habituais, é bastante provável que faça novas amizades. Haverá um grande dinamismo na sua vida neste período, e isso corresponde a mudanças e a novas oportunidades que podem trazer-lhe verdadeiros golpes de sorte. O seu espírito de aventura rejubila nesta fase, por isso abrace os novos desafios sem pensar duas vezes.

Capricórnio

Este mês não será fácil para si. O Sol em Balança tende a sobrecarregá-lo com demasiadas tarefas e a trocar-lhe as voltas, obrigando-o a lidar com o imprevisto. Ainda assim, se souber manter a cabeça no lugar e assegurar a organização das suas tarefas, é um período bastante proveitoso a nível profissional, podendo trazer-lhe reconhecimento e até recompensas financeiras.

Aquário

Com o Sol de passagem por Balança sente-se descontraído e inspirado para iniciar um novo romance. A sua criatividade está em alta, assim como a vontade de conhecer novos lugares e outras pessoas. É bastante provável que esta energia o motive a marcar uma viagem, agendando as suas próximas férias. Procure sair e divertir-se com os seus amigos, pois esta fase pode ajudar a expandir os seus horizontes, dinamizando a sua criatividade através do contacto com os outros.

Peixes

Tenderá a sentir-se mais emotivo no seu dia-a-dia e isso pode fazê-lo querer refugiar-se no seu espaço, onde se sente seguro. É um período essencialmente introspetivo mas que poderá vir a ter um poderoso efeito transformador - e até libertador - na sua vida. Não tenha medo de cortar com o passado e seguir rumo ao que o faz feliz. Abandone padrões de pensamento e hábitos que não o ajudam a ser feliz.