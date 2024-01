Acreditamos que o ambiente de um local influencie qualquer ser que nele viva, permaneça ou que simplesmente por lá passe mesmo que por pouco tempo.

Com certeza já experimentou a sensação de desconforto ao sentar-se de costas para uma porta, ou entrou numa casa e sentiu intuitivamente que algo estava “errado”.

Neste campo o feng shui (que quer dizer vento e água) pode fornecer-lhe algumas respostas, pois, tendo sido recentemente “redescoberto”, é uma ciência utilizada há mais de 4 mil anos pelos povos do oriente, e está estreitamente ligado à leitura dos “segredos” da natureza e respectivas energias.

Através do feng shui, é possível ampliar e exteriorizar todas as potencialidades da informação intuitiva que, muitas vezes de uma forma vaga, estamos permanentemente a receber.

Pelo diagnóstico das energias que envolvem Homem – Ambiente, pela leitura dos opostos “yin” e “yang” que funcionam como forças de equilíbrio, passando pelos pontos cardeais (as 8 direcções que estão directamente ligadas à influência solar), e pela manipulação do chi (forças que permeiam todo o espaço em nosso redor), a sua circulação e a sua forma de nos afectar, o feng shui promove ambientes que proporcionam o apoio e o sustento às necessidades, ao desejo e ao bem estar geral do Homem.

Utilizando ferramentas simples como a luz, o som, a cor, a vida e o movimento, o feng shui permite prever e ajudar a mudar situações da vida como a carreira, a prosperidade, a riqueza, a saúde, os relacionamentos e a vida familiar.

Ao melhorar a sua casa, o seu jardim, o seu escritório ou o seu local de trabalho, está também a melhorar a sua vida.

Alexandre Gama

www.alexandregama.pt