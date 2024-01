Manipule o espaço que utiliza e encontre situações mais agradáveis no seu dia-a-dia

Para encontrar este equilíbrio, apresento a seguinte lista de pequenas

coisas que podemos fazer, cuidados que podemos e devemos ter:

- Arrume sempre a tralha e liberte-se de tudo o que não lhe faz falta ou não utiliza.

- Mantenha os espaços sempre limpos e amplos.

- Prefira os ambientes leves e simples.

- Ilumine os cantos escuros.

- Substitua ou troque tudo o que não funciona.

- Tenha uma entrada acolhedora e convidativa.

- Prefira móveis com cantos arredondados.

- Evite esquinas, vigas e vértices proeminentes.

- Utilize peças aos pares para estimular os relacionamentos.

- Mantenha os lixos longe do fogão ou da zona onde prepara as refeições.

- Evite os fluxos directos da casa de banho e para isso tenha a porta desta sempre fechada.

- Tenha o tampo da retrete sempre para baixo.

- Evite os campos electromagnéticos provocados pelos electrodomésticos.

- Utilize plantas vivas e água em movimento.

- Na construção e na decoração da sua casa, utilize materiais naturais.

- Estude a posição da sua cama, assim como a da sua mesa de trabalho.

- Evite estar de costas para a porta.

Lembre-se sempre que o seu espaço é o espelho da sua vida.

Para além de se projectar no seu espaço, é necessário olhar para o seu interior, avaliar e reformular o modo de pensar e de agir.

Bom trabalho

Alexandre Gama

www.alexandregama.com