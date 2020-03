Em Março temos o equinócio de primavera o que representa o meio da estação, o pico da energia de árvore, que nos ajuda a iniciar processos, a erguer, a "energizar".

É uma óptima fase para colocar de pé novas ideias.

Vai ser também um mês em que vamos estar a viver mais intensamente a energia deste ano de 2020, pois a energia do mês de março é igual à do ano 2020.

Segundo a astrologia do ki das 9 estrelas a humanidade está a viver uma energia metal 7 o que nos ajuda a desfrutar da vida com qualidade, a concretizar e fechar processos que já não deviam estar vigentes e ao mesmo tempo desfrutar da vida com mais glamour e prazer.

Aproveita para te mimar e podes mesmo autorizar-te a alguma extravagância. É uma fase para desfrutar de um prémio pessoal.

