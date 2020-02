Em Fevereiro iniciamos (segundo a astrologia do ki das 9 estrelas) mais um ano.

É nesta fase que começa a primavera que com a sua vibração ascendente nos convida a começar a materializar os desejos assumidos para este ano de 2020.

Para além disso a humanidade entra num ano de energia 7 que corresponde ao arquétipo do lago. O ser orientado para resultados, colher frutos e desfrutar da vida com qualidade.

É um ano com uma boa energia para terminar ou largar tudo o que já não nos ajuda a crescer.

Mas para além disso estaremos na energia 8 da montanha que corresponde a este mês de fevereiro e que nos ajuda a estar mais orientados para dentro, a tomar consciência do que faz ou não sentido na nossa vida ou caminho.

É uma optima fase para nos libertarmos de tudo o que não funciona e desfrutar com prazer da companhia das pessoas que nos ajudam a crescer e a abrir horizontes.

Alexandre Gama

ag@alexandregama.com

www.alexandregama.com