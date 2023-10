Em 2023 estamos a vivenciar uma energia de abertura de horizontes, de mais liberdade e fluidez, e por isso proponho que nos deixêmos levar pelo sentimento e intuição. Que as coisas possam acontecer por sincronicidade e não por contrato.

E em Novembro a energia que se junta é a da montanha, do trabalho interior, da introspecção, mas também do bloqueio e da proteção.

Neste mês precisamos de mais liberdade pessoal e horizontes mais abertos. Queremos mais espaço para poder sonhar.

Pode haver menos energia ou menos disponibilidade para estar em grupo.

É natural que surja alguma tensão com a energia feminina ou que haja um género de braço de ferro com as pessoas mais próximas.

Podem também surgir alguns conflitos ou mal entendidos com a energia masculina.

E é também natural que se sinta uma maior dependência do reconhecimento na área profissional, ou que por outro lado, possa haver maior visibilidade.

Alexandre Gama

www.alexandregama.pt