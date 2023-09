Em 2023 estamos a vivenciar uma energia de abertura de horizontes, de mais liberdade e fluidez, e por isso proponho que nos deixêmos levar pelo sentimento e intuição.

Que as coisas possam acontecer por sincronicidade e não por contrato.

E em Outubro a energia que se junta é a do fogo, da dinâmica, da acção, da festa, da indisciplina e da espontaneidade.

Podemos sentir alguma preocupação com questões de imagem e neste ponto precisamos de nos libertar de qualquer apego ou prisão ou preconceito.

Neste mês viemos fazer as pazes e clarificar todo e qualquer assunto relacionado com o trabalho, ou com a autoridade ou com a energia masculina.

Podemos também sentir alguma tensão ou desafio com a energia de grupos e precisamos focar no nosso caminho independente e ao nosso ritmo.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com