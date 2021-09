Este ano de 2021 com a energia 6, a energia do céu que nos ajuda a ter mais sentido de direção mas também a estarmos mais tensos e menos adaptáveis.

Neste mês de Outubro temos a visita do mesmo padrão energético que nos tem acompanhado durante este ano.

Ou seja a energia do mês é igual e está a reforçar a energia do ano.

Se por um lado, este mês de Outubro nos ajuda em tudo o que tiver a ver com trabalho e profissão, promovendo os resultados, o trabalho de qualidade e a valorização e realização profissional, por outro, pode deixar-nos mais sensíveis ou melindráveis quando algo não cumpre as expetativas.

É uma fase que nos ajuda a ter sentido de direção e a planear com confiança mas também nos deixa menos tolerantes como tem acontecido ao longo de todo o ano.

Nesta fase queremos ter o controlo das situações mas podemos ser solicitados em várias direções opostas, pelo que recomendo que não tome decisões a quente e que pondere bem antes de agir.

É um mês de altos a baixos, intenso e de extremos e por isso reserve tempo para tratar de si. Pratique desporto e caminhadas na natureza, medite, receba uma massagem.

Pode aproveitar também para avaliar a sua dieta e introduzir algumas mudanças mais saudáveis.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com