Em 2023 estamos a vivenciar uma energia de abertura de horizontes, de mais liberdade e fluidez, e por isso proponho que nos deixemos levar pelo sentimento e intuição. Que as coisas possam acontecer por sincronicidade e não por contrato.

Em Março estamos com uma energia mais rápida pela energia da primavera, e estamos também mais conectados e disponíveis para criar ligação com os mais velhos.

Neste mês o nosso poder pessoal centra-se em colher frutos, em ser pragmático e prático, em ir direto aos assuntos e podemos ter menos paciência para assuntos demorados ou que nos pesam.

Procuramos nesta fase mais prazer e glamour e somos muito práticos a separar o trigo do joio.

Estamos disponíveis para os mais velhos como disse antes, mas só funciona se formos genuínos e usarmos o nosso poder e energia e não nos deixarmos manipular. Caso contrario pode haver alguma tensão ou braço de ferro entre gerações.

Outra informação importante sobre a energia deste mês é que a energia feminina, a energia da mulher ou o lado yin da nossa vida vai ter mais espaço para crescer, expandir, abrir horizontes e libertar-se.

É por isso natural que as mulheres se sintam mais livres ou que todos nós nos sintamos mais livres ou a crescer na relação com a nossa mãe ou com as mulheres em geral.

Ainda neste mês podemos ter mais foco e motivação no trabalho , mas cuidado para não sermos demasiado duros e exigentes.

Alexandre Gama