Agosto é para muitos o mês das férias, é tempo de fazer uma pausa, de carregar energias e de fazer um detox em nós próprios.

É a melhor altura de pensar no nosso bem-estar e escolher a melhor forma de viver...

Escolher apenas praia poderá ser uma opção limitada. O campo e o contacto com a natureza são extremamente importantes, especialmente se tiver crianças.

Aqui vão algumas dicas para aplicar:

1. Aproveite para dormir mais. Durante o ano devíamos dormir pelo menos 7 horas. A aplicação das técnicas de Feng Shui no seu quarto de dormir é essencial para garantir um sono descansado.

2. Faça ou experimente meditação. Medite sobre quem é, sobre o que o define e faça uma lista de áreas que gostaria de melhorar. Anote os pontos importantes que surjam na sua mente. As técnicas de respiração, aliadas aos exercícios de imagens mentais positivas, irá ajudar o seu corpo a receber energia emocional positiva.

3. O Contacto com a natureza é muito importante, ande descalço pela praia ou pelo campo, abrace uma arvore, à noite veja o céu estrelado em silêncio. Enraizar… sabe o que significa?

4. As crianças (especialmente) precisam do contacto com a terra, porque durante o ano estão em ambientes anti-sépticos e a ligação com a natureza irá melhorar o seu sistema imunitário.

5. Poderá também experimentar Reiki, esta terapia equilibra e fomenta a corrente de chi, ajuda a eliminar alguns “bloqueios” e alinhar os “chakras”.

6. Procure fazer uma alimentação mais saudável, logo pela manhã beba um sumo de laranja, para repor a vitamina C. Troque o pão tradicional pelo pão integral. Coma mais saladas e opte por sumos de fruta naturais e evite os refrigerantes.

Paula Margarido