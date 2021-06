Seis Dicas de Minimalismo

1. Diga não às coisas de que não precisa. Seja verdadeiro; há sempre alguém que precisa mesmo.~

2. Não acumule/guarde coisas para depois. A vida é aqui e agora.

3.Não compre só por comprar. Desconfie das modas e das compras por impulso.

4. Prefira peças fiáveis, duráveis, e que aliem forma e função.

5. Elimine a culpa quando estiver a simplificar. Acredite na sua intuição.

6. Destralhe duplicados (e triplicados, e todas as repetições)

.

6 Dicas Quartos Minimalistas

Quando falamos sobre decoração minimalista devemos lembrar que a acumulação de objetos e acessórios ou móveis está fora de questão, pois este estilo de decoração preza pela praticidade, por isso, nada que seja “supérfluo” deve ser inserido na decoração do quarto, mas sim deixar o espaço o mais livre possível para tornar um ambiente clean, com bastante iluminação e com muita funcionalidade.

Para ajudá-la(o) a decorar seu quarto no estilo minimalista sugerimos algumas dicas:

1. Cores: opte por cores neutras, cores pastéis, cinzas claros ou branco,

2. Materiais: escolha as madeiras naturais e tecidos sem fibras.

3. Móveis: ter apenas aquilo que é realmente útil para o seu dia a dia,

4. Iluminação: aproveite ao máximo as janelas do seu quarto e quanto à iluminação artificial é interessante investir em pendentes, iluminação de parede ou de mesa.

5. Roupa de cama: invista ao escolher uma roupa de cama que tenha um tecido de qualidade e que seja de um toque suave e macio.

6. Organização: uma boa organização é algo que não pode faltar no quarto minimalista. Por isso, nada de deixar roupas, sapatos e tralhas espalhadas pelo ambiente.

Paula Margarido

In Livro “Destralhe a sua Casa",

Consultoria de Feng Shui ou projectos de arquitectura ou design de interiores com Feng Shui, contacte-nos: 962 018 133

Facebook:

https://www.facebook.com/alinktobalance.p.m

Site: http://www.alinktobalance.com