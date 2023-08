Lua Nova

Fase de renovação, ideal para a regeneração, a descontração e a preparação para uma nova fase. Favorece a Meditação, a adivinhação e rituais em que se procura a verdade sobre algo, assim como para impulsionar mudanças na nossa vida, como atrair o amor ou um novo emprego.

A Lua Nova é ideal para realizar rituais de libertação, afastando as energias negativas, e para pedir proteção. Também é um bom período para tudo o que envolve o desenvolvimento de novos projetos.

Quarto Crescente

Energia adequada para rituais que visem o crescimento ou fortalecimento de algo.

É uma boa fase para os inícios, recomeços, e para atrair um novo amor, e é vantajosa para negócios, amizades, parcerias e prosperidade financeira.

Esta fase lunar é muito favorável para realizar rituais que visam o desenvolvimento ou crescimento de algo, como por exemplo para fazer a pessoa amada interessar-se por si ou se deseja aumentar os lucros da sua empresa. A energia deste período traz força a tudo aquilo que é realizado sob a sua influência.

Lua Cheia

A energia lunar está no ponto máximo! É ideal para rituais que visem qualquer coisa que seja difícil de obter. Deve ser utilizada com cuidado, pois traz uma vibração energética muito forte.

A Lua Cheia intensifica todos os rituais e Magias. É a fase ideal para energizar os seus cristais, deixando-os ao ar livre de forma a que possam absorver a energia especialmente poderosa e benéfica desta fase lunar.

Quarto Minguante

Energia adequada à separação e à eliminação, indicada para rituais que visem afastar e deixar tudo o que não nos serve nem é desejável.

O Quarto Minguante da Lua é a altura ideal para realizar rituais para afastar os problemas, acabar com vícios e repelir as energias negativas.

A passagem da Lua por cada um dos doze signos matiza a sua influência e direciona a sua energia de acordo com a fase em que se encontra. Ao compreender aquilo que a Lua em cada signo nos traz, consoante a fase em que está, e o que é especialmente aconselhado para rentabilizar ao máximo essa energia, poderá identificar os dias do ano que são mais favoráveis à realização de rituais para alcançar os resultados que pretende. Por exemplo, a Lua Nova no signo Carneiro é especialmente favorável para realizar rituais relacionados com novos projetos, assim como rituais de sedução e vocacionados para o amor e a paixão.