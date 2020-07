Coragem. Porquê coragem? Porque dificilmente nos voluntariamos para expor a nossa vulnerabilidade, para despir a nossa armadura, para sinalizar a dor.

É realmente mais fácil reclamar do outro, apontar-lhe o dedo, acusá-lo de desleixo e desinteresse. Contudo, as relações são sempre bilaterais. Bem sei que poderá estar a soar uma voz interna que afirma ‘mas sou sempre eu a tomar a iniciativa’, ‘sou sempre eu a procurar’, sou sempre eu a convidar’.

Pode ser tudo verdade, e, a ser, talvez seja oportuno avaliar as suas relações, reconsiderar as suas prioridades. Ainda que seja verdade e que avalie – agora - as prioridades, seja igualmente flexível para procurar, com curiosidade e sem julgamento, o que se passa na vida do outro. Note que o outro pode ser um amigo, um familiar, um colega de trabalho.

Gostava mesmo que fosse capaz de se preparar para abordar estas pessoas das quais reclama atenção, pois, porventura, poderá ser surpreendido.

Tendemos, algumas vezes, a assumir que a vida do outro é muito mais feliz, fluída, leve e preenchida de acontecimentos incríveis, do que a nossa, só que nem sempre corresponde à verdade. Quantas pessoas estão, neste preciso momento, a sentir uma profunda solidão? Demasiadas. As redes sociais são realmente perigosas (neste aspeto) pois dá-nos uma falsa ilusão do que é a vida dos outros. Generalizamos, assim, a vida das pessoas às partilhas nas suas redes sociais, e, iludimos, igualmente, os outros, com o que preferimos nós partilhar.