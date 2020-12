Dezembro, conhecido por ser um mês de consumo excessivo, é igualmente conhecido por ser uma altura onde existe uma maior predisposição para ajudar e apoiar quem mais precisa.

E se acharmos que quem mais precisa, na maioria das vezes, é quem possa estar numa condição mais desfavorecida, ao nível das condições em que a sua vida se desenrola, podemos ficar bastante surpreendidos quando observamos que, afinal, quem mais precisa é, sobretudo, quem procura ajudar.

Pode estar confuso, mas vou procurar esclarecer melhor, é que são necessidades distintas, ambas válidas.

A urgência que nos assola este mês, em ajudar 'o outro', é muitas vezes camuflada, sendo que na origem quem mais precisa de ajuda é o próprio. Porquê? Porventura porque poderá ter estado 330 dias a ignorar 'as dores do mundo interno', e agora, mais do que nunca, dói. Dói, profundamente, a constatação de que somos todos iguais, à procura do mesmo: mais amor, mais compreensão. Um lar seguro. E este lar seguro não são necessariamente as quatro paredes que me abrigam da chuva, ou tecto que me protege do sol em dias de extremo calor. Não, é um lugar seguro dentro de nós, onde reconhecemos o nosso valor, a nossa dignidade, a sua humanidade.

Quantas vezes ouvimos alguém comentar, 'foi muito mais o que recebi do que o que dei'?, assim é. Precisamos todos, de um olhar humano sobre nós, de um abraço quente e envolvente, sem medo. De uma palavra de fé e coragem: hoje é o dia mais importante da nossa vida.

Esta semana gostava de dar visibilidade a duas iniciativas incríveis, que precisam da nossa colaboração, seja por via da leitura, seja por via da corrida.

Em primeiro lugar gostava de vos apresentar o projecto da Laura Morais e da Patrícia Aguiar, o livro do João Colagem, que contribui com três euros, por cada livro apoiado, para a Associação Nuvem Vitória. Este projecto precisa do apoio de todos para que possa ser bem conseguido, pois atualmente está a decorrer uma campanha de crowdfunding. Saiba mais sobre o livro infantil que desperta para a coragem aqui.

De seguida, particularmente para os amantes da corrida, gostava de vos deixar a sugestão de uma corrida solidária e saudável, que pretende apoiar a Associação Social do Município de Arruda dos Vinhos, com produtos biológicos Origens Bio.

Segundo Raquel Fortes, praticante de corrida assídua e apaixonada, esta corrida 'destina-se a todos os interessados, que postem uma foto nas suas próprias redes sociais com a fotografia do smartwhach ou print screen da app com os km percorridos, de corrida ou caminhada.'

Resumindo, existem muitas iniciativas, sempre. Todos podemos contribuir e todos podemos criar. Vamos fazer circular a nossa generosidade, seja através das nossas atividades, das nossas ações, mas sobretudo, através dos nossos corações.

Não hesite em escrever-me para soraiasequeira.heartcoach@gmail.com, ou visitar o meu site, onde poderá também adquirir um voucher para oferecer uma sessão de acompanhamento terapêutico on-line,a quem gostaria de promover mais saúde emocional neste Natal.

Quem acolher ser, será.