Queremos viver a nossa criatividade, contudo, podemos sentir vários bloqueios quando entramos em contacto com a avaliação, crítica e julgamento externo.

Quando 'ninguém' está a 'olhar', conectamo-mos na frequência da nossa criança, sábia desde o primeiro instante: fazemos o que fazemos pela alegria que vibra em nós nesses instantes.

O que temos para viver, vamos viver, e, com mais ou menos consciência desta verdade, tudo o que vem ser para nós 'já é' noutros planos, noutras dimensões. É o nosso ego que questiona, que duvida, que bloqueia.

Quando nos divorciamos da relação de exclusividade com a matéria, isto é, quando nos conectamos com a nossa Fé, quando vivemos a Vida simbolicamente, sabemos que somos uma ínfima parte de algo profundamente maior que nós, ganhamos consciência da nossa magia e da nossa humildade.

Devemos cuidar da nossa criatividade como devemos cuidar da nossa natureza, respeitando os nossos ciclos. Quando refiro a nossa natureza não estou a separar a natureza interior da exterior, pois ambas não estão dissociadas, acontece que, culturalmente, perdemos este contacto e esta vivência.

Amanhã é dia de Lua Cheia em Capricórnio, e, ainda que uma grande maioria possa viver desconectada, gostaria de questionar os leitores sobre a sua saúde emocional. A Lua simboliza as nossas emoções, o Sol já ingressou em Caranguejo, posto isto, pergunto:

1. Está fácil ou difícil digerir todas as emoções presentes?

2. Está fácil ou difícil lidar com todas as memórias que ressurgem por estes dias?

3. É fácil ou difícil assumir responsabilidade pela visão da vida que queremos convidar?

Acredito que esteja mais difícil do que fácil, há pressão em todos as esferas da nossa vida, e se não estivermos ligados à forca do céu, à nossa intuição, à nossa Fé, descarrilamos com o medo do nosso Ego.

Quem acolhere ser, será. Humanize a sua experiência.