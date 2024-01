Orientação Coletiva;;

Principal orientação: FALCÃO

Principal desafio: GRALHA

O Falcão é o mensageiro e também aquele que tem a capacidade de ver a realidade com maior amplitude de visão. ~

Ele é o grande amigo da Águia, aquela que tem maior ligação com o divino, por ser aquele que voa mais próximo do sol, e do Grande Espírito.

Ele vê o passado e o futuro e está atento a todas as sincronicidades.

Esta semana fique atento aos sinais que lhe chegam a todo o instante e que o ajudarão a lidar com o equilíbrio entre o seu lado luminoso e o seu lado sombra.

A Gralha procura o equilíbrio e a justiça em todas as situações.

A procura constante desse equilíbrio faz parte da experiência humana.

Poderá ser que descubra que uma parte desse desequilíbrio, ou até de alguma injustiça ainda presente na sua vida, tenha origem na sua ancestralidade ou no seu passado.

Permita-se ver esta semana o que ainda não

foi visto.

Ana Paula Lago

https://instagram.com/apaulalago?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/cartasxama?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook:

https://www.facebook.com/ana.p.lago.3

Sites : www.comunidadedoser.com