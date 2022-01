Este é o tempo do Frio, do Recolhimento e do Calor Interior.

“Do ventre”, o auge do Inverno, o primeiro sinal da Primavera que se segue sente-se nesta lunação, final de Janeiro inicio de Fevereiro

Tempo de purgar e de nutrir.

As precisas e preciosas sementes criadas naturalmente no profundo Inverno, ainda no conforto, no quente e nutridor, no escuro do colo da Mãe Terra, começam agora outra transformação, o espreguiçar, a germinação, e, a seu tempo irão emergir com a Primavera e crescer ao longo das próximas lunações.

Mas AGORA é tempo de limpeza e purificação. É tempo de varrer as nossas casas, o nosso corpo, mente e espírito. É tempo de acender o fogo das velas ou da fogueira, dentro e fora. É tempo de limpar e transformar o que é para deixar ir, abrindo espaço ao crescimento, inspirações e novos começos ao longo do ano.

Os dias começarão a aumentar, celebra-se a Luz que chega e cresce, dentro e fora.

Que assim seja.

Poucas ou nenhumas são as palavras que me têm surgido para descrever ou ilustrar as danças dos Céus na Terra. Tenho precisado de me Silenciar e Fundir na Natureza e no Tanto que está AQUI.

"Numa dada altura, dizes aos bosques, ao mar, às montanhas, ao mundo: agora estou pronto. Agora vou parar e ficar completamente atento. Esvazias-te e aguardas, escutando."

Annie Dillard

Muito irá ser falado e baralhado, mas, quanto a mim, no cerne da espiral evolutiva deste ano 2022 está e estará a tensão e o caos necessário à Criação.

O adn de 2022 é uma espiral de tempo com uma vibração tensa, de extremos e turbulência com GRANDES oportunidades de ir mais além, de transcender o que somos como humanos e humanidade. O caos que dará Origem à Criação da Oportunidade do Grande Acordar Espiritual, da abertura da Consciência a um nível individual e global que fulminará numa acção pioneira como humanidade. Na forma como nos observamos, curamos, trabalhamos, criamos, construimos, ligamos, vivemos e somos (como um e como um todo).

HUMAN IDADE.

Um anel de tempo duro e exigente muito necessário ao NOVO. A responsabilidade de amadurecermos como humanidade com a aprendizagem, reciclagem e integração de todo um ciclo passado para um novo emergir. O AGORA.

Um doce e forte abraço.

CORAGEM e AMOR.

Nádia NadZka

www.nadzka.weebly.com | nadia.nadzka@gmail.com

Imbolc : “ O Imbolc, Imbolg ou Oilmec é um festival gaélico que marca o início da primavera. É comumente realizado nos primeiros dias de fevereiro ou a meio caminho entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera. Historicamente, o festival de Imbolc foi observado na Irlanda, Escócia e Ilha de Man. Wikipédia”