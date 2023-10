Coiote recomenda: Aceitar a mente brincalhona, viver a vida com sentido de humor, levar a vida menos a sério

Principal Desafio: boicote interno, crenças limitadoras

A medicina e a simbologia do Coiote são incríveis, mas não é uma energia que possamos entender facilmente.

A sua medicina parece um poço sem fundo de contradições, porque na verdade ele relembra-nos as nossas próprias contradições e os nossos conflitos internos, principalmente quando o ego e a mente indisciplinada tomam conta da nossa vida.

O Coiote sabe que não devemos levar a vida demasiado a sério, caso contrário ficamos enredados nos nossos próprios dogmas, crenças limitadoras e verdades absolutas… e nós sabemos que não há verdades absolutas.

O Coiote é um animal sagrado e traz-nos uma das medicinas mais respeitadas por grande parte das tribos índias norte-americanas.

Sendo um dos regentes universais do 2º quadrante da roda de Cura – o quadrante Sul – é ele quem nos acompanha durante toda a nossa adolescência, trazendo todo o drama e todos os dilemas existenciais à nossa vida.

Mas é também ele que nos ajuda a dar os primeiros passos nas nossas tomadas de consciência e a deslindar o nosso emaranhado de pensamentos e emoções.

Quem nunca experimentou a sensação de ter o “Tico e o Teco” dentro da sua cabeça a apontar caminhos ou soluções opostas? Num dia parece melhor escolher o caminho da esquerda mas, no dia seguinte, parece muito mais vantajoso escolher o caminho a direita. As listas que contruímos de prós e contras, para certas decisões são infindáveis. O resultado em geral é sentirmo-nos numa encruzilhada sem saber que direção tomar.

É quando o Coiote mostra este seu lado imaturo e confuso, que também fica acessível o seu lado mais luminoso: o seu fantástico sentido de humor e a sua imensa sabedoria.

O Coiote tem sempre uma solução airosa para todas as situações e pode adotar várias estratégias do estilo “tentativa e erro" ou “decidir provar um bocadinho de cada opção”. Quando nada disso resulta é comum o Coiote mostrar um ar divertido e simplesmente dizer “ups! fiz asneira”. E de seguida começa tudo de novo.

Ele mostrar-nos que quanto mais temos a pretensão de controlar a vida, menos a conseguimos controlar. Se confiarmos plenamente no plano do Grande Espírito e da Mãe Terra, não há motivo para cairmos nas armadilhas do ego e da nossa mente brincalhona… da nossa “mente, que mente”. Os nossos supostos erros ou decisões erradas não são mais do que situações que atraímos para podermos aprender com elas e termos a opção de fazer escolhas diferentes no futuro.

A solução para o Coiote é despertar o nosso “adolescente interno" que se permite ter dúvidas e brincar com ele próprio... e com a própria vida. Se descobrirmos que voltámos a fazer asneira, podemos sempre corrigir e perceber o que aprendemos com a experiência desse suposto erro. Quando estamos alinhados sabemos que tudo está sempre a acontecer da forma certa, no momento certo.

Nem sempre vivenciamos o que queremos, mas sim o que precisamos. E o Coiote ajuda-nos a trazer à luz do dia aos nossos mecanismos inconscientes, as nossas crenças limitadoras, para podermos sair da negação e simplesmente permitirmo-nos soltar uma genuína gargalhada pelos disparates ou pela figura ridícula que acabámos de fazer.

A imagem do Coiote simboliza o humor universal, eterno e transversal a todos os povos. É com esta energia descomprometida e leve que facilmente podemos transformar a nossa vida, não fosse este amigo o braço direito da maravilhosa Borboleta, regente da família com energia 5, a energia da transformação, que nos acompanhou em setembro. É como se o Coiote este mês nos trouxesse a oportunidade de fazer um up grade ao trabalho que já foi desenvolvido no mês passado.

O Coiote simboliza também o espírito do carnaval que nos permite mostrar os lados escondidos da nossa personalidade e levar a vida a brincar, mostrando essas outras personagens internas, essas outras facetas, nem que seja só por um dia. O que a nossa mente precisa é, acima de tudo, de sentir-se segura. Ela sabe que uma das suas missões é ajudar-nos a sobreviver e, para isso, tem de manter se atenta aos perigos. Como é muito difícil perceber as partidas que vamos pregando a nós próprios, chegamos mesmo a convencermo-nos que esses bloqueios são externos, e reforçando teorias de que temos reais obstáculos intransponíveis na nossa vida, como se fossemos vítimas de alguma conspiração, de uma influência energética negativa.

Na verdade, o Coiote lembra-nos que muitas vezes somos nós que estamos a colocar testes adicionais ao nosso próprio processo e a bloquear a nossa caminhada evolutiva e o nosso progresso. Se for este o seu caso, permita-se rir de si próprio e experimente aprender caminhar na companhia do Coiote.

A energia do Coiote traz sempre mensagens claras, mas nem sempre atua de forma transparente e direta. Muitas vezes mostra-nos os seus ensinamentos por caminhos tortuosos. Mesmo que não tenha ainda entendido bem o que se está a passar, decerto o Coiote está a lembrá-lo de que alguma lição está a vir ao seu encontro, mas que não será necessariamente do seu agrado. Uma coisa é certa, o descanso acabou! Agora é hora de resolver o que o encaminhou para a presente situação, e ir mais fundo dentro de si, mesmo que pareça ser uma tarefa difícil ou desagradável. Quando atravessamos as nossas inseguranças e dúvidas, resgatamos a nossa liberdade, que nos permite viver a vida de forma mais leve e harmoniosa. Qual a crença que precisa fazer sair da sombra? Está na hora de curar essa sensação de que a vida é difícil ou que temos de trabalhar muito ou que não merecemos a felicidade. Ou será que repete de forma recorrente “eu não consigo” ou “não sou capaz”?

Agradeça ao nosso Coiote a sua sábia mensagem, ele só quer o seu bem maior e o bem maior de todos. Aceite a sua proposta de transformação e perceba que por vezes não nos podemos levar tão a sério, tendo a pretensão de fazermos tudo de forma perfeita e imaculada. A imperfeição faz parte da experiência humana. Estamos todos neste planeta para ter uma experiência de sucesso e encontrar o caminho para a felicidade. Mas esse caminho é feito de erros e falhas. Você não é exceção. O sentido de humor é a saída para quase todas as situações.

Aprenda a rir com a vida e ela irá dar-lhe ainda mais motivos para rir. Tenha como companhia, nesta experiência aqui e agora na Terra, a alegria Divina. A sua alma sabe que a Alegria é que dá alento e sentido à vida. Aprenda com os seus erros e aceite as dores de crescimento.

Encontre as novas crenças que irão substituir as velhas crenças limitadoras, e faça a sua escolha. A partir de hoje permita-se fazer diferente e viver a vida de forma leve, sabendo que nasceu para ser livre, abundante e mais completo a cada dia.

Que seja um excelente e evolutivo mês de outubro!

b

Ana Paula Lago

Sites : www.comunidadedoser.com

ana paula lago – comunidadedoser.marcacoes@gmail.com

www.animaisdepoder.p

Instagram:

https://instagram.com/apaulalago?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/cartasxama?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Comunidade do Ser: https://instagram.com/comunidadedoser?igshid=YmMyMTA2 M2Y=

Facebook https://www.facebook.com/ana.p.lago.3