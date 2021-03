O Anjo SITAEL rege entre o dia 31 de Março e 4 de Abril a sua essência é Vontade Construtora permite construir com sucesso, a partir das adversidades. Uma vez integrada correctamente a experiência das adversidades podemos construir com base nas regras cósmicas e restabelecer a harmonia perdida.

Na Invocação pedimos ao Anjo SITAEL: A todo o momento e em todo o lugar, permite-me, Senhor SITAEL ser Portador de Esperança.

Na Exortação SITAEL diz-nos: Peregrino deves aprender com os teus adversários. Neles encontrarás sempre, os Mestres mais seguros. O teu inimigo foi-te dado para que tu possas expulsar do teu forro interior este aglomerado de coisas detestáveis que ele exprime.

Os dons do Anjo SITAEL são entre outros: acesso a cargos superiores; fim das adversidades; protecção contra as armas e as forças do mal; ser fiel à palavra dada; protecção contra a hipocrisia, a ingratidão e o perjúrio.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo