O Anjo POYEL rege entre o dia 27 e 31 de Dezembro e a sua essência é Proteção, Fortuna, Talento e Modéstia que permite materializar a modéstia e simplicidade a todos os que alcançam compreender a Verdade Eterna, através do reconhecimento do espirito de Luz que somos.

Na Invocação pedimos ao Anjo: POYEL : Quero que os meus lábios exprimam, Senhor, somente o que é digno; quero que o meu Verbo mostre, os que me escutam, a profundeza da Tua Obra; quero que em relação a Ti, todos os que recorrem a mim encontrem um apoio.

Na Exortação POYEL diz-nos: Quero que tu estrutures, com Vontade firme, as normas da minha Lei, das Dez Palavras do Meu Livro.

Os dons do Anjo POYEL são entre outros: qualquer coisa que se peça; renome, fortuna, saber filosófico e espiritual; poder expressar-se correctamente; outorga um humor agradável, modéstia e moderação; protecção contra o desejo de se elevar presunçosamente sobre os outros.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo