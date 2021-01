O Anjo MITZRAEL rege entre o dia 16 a 20 de Janeiro e a sua essência é Reparação que permite a cada ser humano, que tem em si uma farmácia, auto-reparar-se sempre que se lesionar. Através do elixir curativo que se derrama pela tomada de consciência podemos reparar a loucura da nossa inteligência retificando a nossa conduta emocional.

Na Invocação pedimos ao Anjo: MITZRAEL, faz, Senhor, que eu viva no meu nível mais elevado, para poder criar à minha volta a harmonia divina que me chega de Ti .

Na Exortação MITZRAEL diz-nos: Peregrino se na tua alma há cimento, é cimento que encontrarás fora dela; se há água, encontrarás água; se é fogo cristalizador que há, encontrarás o fogo. Mas Eu estou aqui para te fornecer aquilo de que precisas. Pede-me os materiais necessários para harmonizar o Mundo.

Os dons do Anjo MITZRAEL são entre outros: cura das doenças da mente; libertação dos que nos perseguem; lealdade fidelidade entre os colegas e os próximos; reconhecimento do talento por parte da sociedade; protege contra as insubordinações e dá longa vida.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo

