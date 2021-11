O ANJO MIHAEL rege entre o dia 18 a 22 de Novembro e a sua essência é Geração em que os desejos são o principal motor no mundo material. O objectivo do desejo é converter-se realidade e ao penetrar no mundo material geram a Obra. Da harmonia do masculino/feminino em nós e quando as nossas polaridades estão em equilíbrio sucedem-se as bênçãos das obras, pois os desejos são levados à sua realização prática.

Na Invocação pedimos ao Anjo: MIHAEL, permite, Senhor, que eu transmita a vida; faz com que tudo floresça ao meu redor, e deposita em mim a boa semente para tudo o que germinar ser digno do olhar do Eterno.

Na Exortação MIHAEL diz-nos: Peregrino, a minha Luz precisa de se interiorizar na matéria para os humanos poderem existir….. Para poderes descobrir em segredo a tua missão comuniquei-te a virtude da inspiração.

Os dons do Anjo MIHAEL são entre outros: paz, harmonia e fidelidade entre os esposos; pressentimentos e inspirações secretas sobe o futuro; fecundidade nas relações sexuais; protecção contra os impulsos que levam à desunião.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

