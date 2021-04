O Anjo ELEMIAH rege entre o dia 5 a 10 de Abril a sua essência é Poder Divino que emanado da semente divina espalha as abundantes sementes da espiritualidade, semeando em nós o poder espiritual que nos permite religar ao Divino. Com estes atributos podemos reconhecer antecipadamente os desvios e assim, ganhar a batalha para prosseguirmos o nosso desígnio espiritual. Quanto mais forte for o Poder Divino em nós melhor encaminhamos a nossa vida de acordo com os critérios do nosso Eu Superior.

Na Invocação pedimos ao Anjo ELEMIAH: …. quando a Tua face oculta me for revelada o meu Amor - grande, imenso – como uma seta voara para Ti.

Na Exortação ELEMIAH diz-nos: Peregrino em ti pus a minha confiança para criar um quadro de vida, um ambiente humano, onde o homem possa viver feliz.

Os dons do Anjo ELEMIAH são entre outros: sucesso empresarial e profissional; protecção contra acidentes e nas viagens; paz de espírito; conhecimento dos traidores; evitar contratempos e obstáculos nas empresas.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo