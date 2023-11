Animal de poder regente de novembro 2023: Cavalo

Recomenda: assumir e resgatar o poder pessoal, empoderamento, partilhar dons e competências

Principal Desafio: exaltação do poder do ego, abuso de poder ou falta de consciência do poder pessoal

A força do Cavalo é a expressão máxima do poder que habita em nós.

A sua medicina lembra-nos o poder interior que nos motiva a continuar a nossa caminhada, conscientes dos nossos dons, que temos por missão partilhar de forma sábia, humilde e transparente.

Este deslumbrante amigo representa na

verdade a consciência de que todos somos “super heróis”, e que todos temos “super poderes”.

Recordar o nosso brilho, a nossa força e a nossa liberdade de

escolha, são algumas das principais tarefas que propusemos cumprir ao longo da vida.

Quando nos lembramos de quem somos, e ocupamos o nosso

lugar na vida, facilmente sentimos que tudo flui e que atingimos as nossas metas. O caminho torna-se mais leve para nós e para todos aqueles que nos rodeiam.

Todos nós temos a capacidade interna de ultrapassar

todos os obstáculos, enfrentar todos os desafios e atravessar os nossos “desertos” pessoais.

A medicina do Cavalo traz-nos este mês o empoderamento que

todos precisamos para materializar as nossas metas evolutivas e fazer acontecer todas as mudanças que o nosso coração sente que está na hora de tornar realidade.

Somos completamente livres no plano da alma e o nosso

coração sabe disso. Todos sabemos que a nossa vontade e o nosso livre arbítrio prevalecem sempre.

O poderoso Cavalo ajuda-nos a reconciliar com

quem verdadeiramente somos, e por vezes esquecemos.

O nosso poder tem maior expressão quando nos lembramos da nossa luz

interior e sentimos o apelo de assumir os dons com que fomos abençoados, e

que temos a obrigação de partilhar com todas as formas de vida que nos

rodeiam.

Poderá ser que tenha o poder de cura, ou o dom da palavra, ou que domine

algum tipo de competência que está na hora de partilhar com os outros.

Poderá ser algo que lhe foi impedido de desenvolver alguma competência

quando era pequeno, como a predisposição para a música, ou para alguma

outra expressão de arte ou até algum dom ligado ao mundo espiritual.

Todos os caminhos são aceites, respeitados e honrados de igual forma pelo

mundo espiritual e por todos os Seres Humanos verdadeiramente

“impecáveis”.

A impecabilidade reside precisamente em sermos genuínos,

verdadeiros e íntegros a cada momento, connosco próprios e com os outros,

por isso não há caminhos errados, e tudo acontece da forma certa e no

momento Divino. Não vale a pena forçar, impor ou subjugar.

Quando atravessamos o medo de mostrar e usar o nosso poder pessoal novos

caminhos surgem e desperta em nós um profundo sentimento de alegria no

coração, dizendo-nos que estamos alinhados com o nosso propósito de vida e

com o nosso Ser superior (a parte mais elevada de nós).

Mas o poder que nos confere essa liberdade de sermos quem somos, tem

uma outra face, a responsabilidade. Não existe verdadeira liberdade sem

responsabilidade. O poder só é concedido a quem já mostrou possuir a

sabedoria necessária para o saber aplicar com discernimento, equidade e a

partir do coração.

É muito fácil cair nas armadilhas do ego e usar o poder de forma errada,

prejudicando aqueles que sofrem sobre a sua influência. Basta vermos os

exemplos disso ao longo da história da humanidade. A escolha é nossa de

usarmos o nosso poder pessoal para trazer mais luz para o planeta ou para

tirarmos satisfação pessoal desse exercício de poder, para nos sentirmos

superiores e com isso usurparmos a luz dos outros.

O cavalo tem a capacidade de percorrer todas as direções, qualquer

um dos quatro quadrantes. Então se este mês o majestoso cavalo surgir

em sonhos, durante meditações ou viagens xamânicas, ou se se cruzar

no seu caminho, observe bem as características desse cavalo. Ele pode

trazer mensagens específicas.

O galope do Cavalo em novembro, vem dizer-lhe que está na hora de apelar

para o seu poder pessoal.

É o momento voltar a ser livre de fazer as suas

escolhas e permitir-se ser quem verdadeiramente é. nunca se esqueça que o

verdadeiro poder tem por base o equilíbrio, o discernimento, e um profundo

respeito por todos os seres do universo.

Deve ser sempre exercido com sabedoria e no momento certo.

Utilize o poder que lhe foi concedido com compaixão, bondade, amor e disponibilidade para partilhar o que de melhor tem para oferecer aos outros.

Que dons está o grande espírito incentivá-lo a partilhar?

Podem ser competências importantes, que permitirão contribuir para o seu bem maior

e o bem maior de todos, mas poderão também ser coisas simples como a

capacidade de dizer “ não” com um sorriso ou partilhar a música que tem

mantido escondida há tanto tempo.

Procure dentro de si, no centro da sua essência, esse brilho interior que está claramente na altura de partilhar

porque é este é o momento certo, Este é o tempo Divino.

Um excelente, luminoso e empoderador mês de novembro para Todos!

Ahô!

Ana Paula Lago

