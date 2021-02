O Anjo Manakel rege entre o dia 15 a 19 de Fevereiro a sua essência é Conhecimento do Bem e do mal, que permite reconhecer em nós o positivo e o negativo antes de iniciar determinada experiencia. Quando actuamos de acordo com esse Conhecimento libertamo-nos das nossas sombras e o Bem triunfa, manifestando-se na nossa saúde física, mental, espiritual e na nossa realização material.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Manakel, Senhor, que possuis a força que transmuta as trevas em Luz Pura, ajuda-me a sair da obscuridade.

Na Exortação Manakel diz-nos: Deves saber, Peregrino, que a matéria é um disfarce com a qual a energia se mascara.

Os dons do Anjo Manakel são entre outros: acalmar a cólera de Deus; libertar-se dos sentimentos de culpabilidade; poder conciliar o sono; conseguir a amizade a e a bondade de gente de bem; protege contra os defeitos físicos e morais.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo