Vénus em Gémeos de 23 de junho a 17 de julho de 2022

Com a entrada do verão, a deusa do amor entra no versátil signo de Gémeos a trazer a leveza e a novidade!

A tendência será agitar a mente e a vida, com uma maior necessidade de sair, movimentar viajar.

A palavra está leve, solta e divertida.

O amor fica mais espirituoso, mais divertido!

A expansão de curiosidade é levada ao extremo que leva a uma busca incessante de conhecimento.

As trocas e o comércio também ficam muito favorecidas.

Uma coisa é certa, com a entrada de Vénus em Gémeos, ficamos mais alegres, joviais e também com uma certa dose de loucura saudável!

Este trânsito favorece os signos de Gémeos, Balança e Aquário.

Aproveitem esta maravilhosa energia e

Sejam Felizes

Cristina Candeias

Veja o vídeo com as previsões astrológicas apresentadas por Cristina Candeias no Sapo Zen