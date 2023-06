Hoje, 28 Junho, as Deusas Vénus e Lilith estão conjuntas! Heil and Welcome, Senhoras do AMOR E DA CURA!

União poderosa do Sagrado Feminino, nas divindades da Vida e da Regeneração, como duas faces da mesma moeda, como Inanna e Ereshkigal Rainhas sumérias da Luz e da Sombra.

No ígneo signo de Leão, ACTIVAM o AMOR próprio, a cura das relações, a ousadia do Caminho do CORAÇÃO, que serve os desígnios da ALMA.

Onde estivermos AQUÉM de nós, des-qualificadas, des-virtuadas, des-centradas do FOGO da nossa ESSENCIA SOLAR, esta conjunção não só mostra, como APOIA a ACÇÃO que ALQUIMIZA.

Vamos, pois, aproveitar o dia para uma Meditação, ou Ritual especiais!

Na África do Sul, viajando do Cabo das Tormentas, que os nossos incrivelmente valentes navegadores transformaram em Boa Esperança, até ao Rio Storm, por sobre o qual passei, ritualizei esta simbólica da transformação das dores em sentido, propósito e força.

Da alquimia das Tempestades, cujo sofrimento limpa o debris que impede a nossa essência-Self-Deus-Deusa-em-Nós, de se manifestar.

Maravilhosa sincronicidade com a união de Deusas Vénus e Lilith em Leão, o signo do encontro com esse Graal interno!

Que as suas bençãos sejam sobre nós! Assim é.

Em Garden Route, South Africa

Vera Leal FemininoConsciente

#femininoconsciente

https://www.facebook.com/VeraFariaLealInternational

Instagram: vera_faria_leal

#femininoconsciete