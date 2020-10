Ocorre no signo Balança e, devido à intensidade do seu magnetismo, pode ter um impacto decisivo na nossa vida.

As Super Luas acontecem quando, na sua órbita elíptica, a Lua se aproxima mais da Terra, o que faz com que pareça maior e com que o seu efeito seja mais intenso. No dia 16 de outubro temos a maior Super Lua Nova deste ano, pois é aquela em que a Lua está mais perto da Terra. Não o podemos ver, uma vez que na fase de Lua Nova a Lua está entre a Terra e o Sol e, por isso, a face lunar que vemos está na sombra, mas o magnetismo lunar será sentido de forma bastante pronunciada.

Se costuma ser sensível às fases lunares e/ ou se o seu signo é Balança, Carneiro, Caranguejo ou Capricórnio, irá provavelmente sentir de forma acentuada esta influência. (Tenha sempre em conta que o seu signo Ascendente e o signo em que está a Lua no seu Mapa astral também são muito importantes, se algum deles está num destes signos irá ser de igual forma afetado).

Esta Super Lua Nova ocorre com a Lua em Balança, o signo em que o Sol também se encontra (na Lua Nova a Lua e o Sol estão sempre no mesmo signo, formando uma conjunção).

A energia deste signo está por isso em destaque, assim como os temas e as questões que estão relacionadas com ele:

- questões relacionadas com os relacionamentos, em especial o casamento ou relação amorosa estável;

- assuntos relacionados com a Justiça ou com questões de justiça;

- a tomada de decisões;

- as escolhas;

- a necessidade de fazer julgamentos imparciais;

- a diplomacia;

- a cooperação, a colaboração com outros;

- as parcerias e trabalhos de equipa;

- assuntos relacionados com a auto-estima e o amor próprio;

- questões ligadas à beleza, à imagem e ao sentido estético.

As áreas em que a moda, a arte, a Justiça ou a comunicação estão em destaque podem beneficiar bastante com a influência desta Super Lua Nova, que traz uma lufada de ar fresco e ajuda a dar um novo impulso em assuntos relacionados com estas áreas.

Ao nível pessoal, na esfera privada de cada um, a Super Lua Nova em Balança pode ajudar-nos a encontrar os desequilíbrios e as irregularidades, para que possamos corrigi-los. Ela pode pôr em destaque injustiças num relacionamento amoroso, por exemplo.

Sendo Balança o signo que procura sempre encontrar a melhor solução para todos, e que defende acima de tudo a harmonia, será mais fácil conseguir resolver questões fraturantes de forma a encontrar um meio-termo que possa ser mais justo para todos.

A vida amorosa será posta em destaque, pois Balança rege a Casa VII, dos relacionamentos.

Embora traga um potencial libertador, a energia que é trazida por esta Super Lua Nova pode deixar-nos confusos, indecisos em relação a escolhas que são determinantes para o nosso caminho e que podem alterar o curso da nossa vida. Como tal, procure dedicar mais tempo a si próprio e não tenha pressa de agir: aprenda a deixar que o silêncio comunique consigo, para que no silêncio do seu coração possa ouvir as respostas que procura.

Será mais fácil perceber em que aspetos da sua vida está a ser injustiçado, ou pouco justo em relação aos outros - a Super Lua Nova em Balança pode ajudá-lo a reencontrar o equilíbrio e a justa medida das situações, a harmonia entre o que dá e o que recebe, o que faz e o que deve delegar noutras pessoas.

Fazer algo que traz alegria ao seu coração irá ajudá-lo especialmente neste período: Balança restabelece-se no contacto com os amigos, com pessoas otimistas e que o ajudam a alargar horizontes, com a música, a arte, e tudo o que representa o lado mais bonito da vida.

Esta Super Lua Nova ocorre num momento em que Mercúrio acabou de ficar retrógrado e Marte também está retrógrado, o que indica que é mais aconselhável refletir do que agir. As energias direcionam-nos primeiro para dentro de nós, para que mais tarde possamos exteriorizar de forma mais confiante e segura o que precisa de ser dito, verbalizado, feito, concretizado. Uma vez que há maior tendência para mal-entendidos, importa escolher bem as palavras que dizemos para conseguirmos que a nossa mensagem seja ouvida e devidamente interpretada.

Embora este período possa trazer-lhe desafios, ela vem ensinar-lhe, acima de tudo, a encontrar dentro de si a melhor maneira para manter o seu equilíbrio, quando tudo o que está à sua volta parece ser incerto e efémero.