Para além da Lua Cheia em Caranguejo, na qual o Sol forma uma conjunção com Plutão, os Nodos Lunares mudam de eixo no dia 18 e Úrano deixa de estar retrógrado. Mercúrio ficou retrógrado recentemente e Vénus ainda está retrógrado, o que dificulta a tomada de decisões e acentua a tensão.

Na Lua Cheia o Sol está em conjunção com Plutão, o que aumenta a tensão interior porque o Sol diz respeito à nossa identidade, ao sentido do eu, à confiança em quem somos, e Plutão é o planeta das grandes transformações, associado ao poder. Assim, isto significa que podemos sentir maior necessidade de afirmação do nosso ego, o que tende a deixar-nos mais impacientes em relação aos outros e a tudo aquilo que sentimos como uma ameaça à nossa autoridade.

No dia 18, Úrano deixa de estar retrógrado, ao fim de um período de aproximadamente cinco meses, o que gera alguns atritos interiores que se manifestam em possíveis conflitos. Os dias em que há alteração da dinâmica de movimentos dos planetas tendem sempre a causar maior inquietação e instabilidade, porque embora não tenhamos consciência do que se passa no cosmos absorvemos de forma inconsciente as energias dominantes, e isso reflete-se em atitudes e comportamentos que nem mesmo nós próprios compreendemos. Úrano é um planeta com forte influência a nível coletivo e que, na esfera particular, se traduz em atos impulsivos e ações irrefletidas.

Quando Úrano fica retrógrado ou volta a estar direto há sempre maior possibilidade de ocorrerem acidentes, encontros inesperados, desvios e alterações súbitas em situações que pareciam estar a decorrer de uma certa maneira. A partir desta data, com Úrano direto, somos ajudados pela energia dominante para avançar com as nossas ideias e convicções, mas também podemos incorrer facilmente no exagero, porque as ações deste planeta tendem muitas vezes ao excesso e à falta de cuidado na ponderação de riscos. Se é do signo Aquário (regido por Úrano), Leão (que se lhe opõe), Touro (onde Úrano se encontra) ou Escorpião (que é oposto a Touro) poderá sentir de forma mais clara esta influência. Haverá uma maior facilidade em desbloquear situações, sendo uma boa altura para dar um novo impulso a projetos que estavam parados e também para fazer mudanças que exigem mais coragem e até a capacidade de correr alguns riscos.

Outro movimento planetário bastante marcante e que acontece nesta semana diz respeito à mudança de eixo dos Nodos. Os Nodos Lunares são pontos calculados através de fórmulas matemáticas, encontram-se entre o Sol e a Lua — e, por isso, os seus movimentos estão associados aos eclipses, já que estes envolvem sempre o Sol e a Lua. São estudados sobretudo pela astrologia Kármica, já que a eles se atribuem a interpretação dos karmas que trazemos, quer a nível coletivo, quer individual, e as missões que vimos completar ou desenvolver nesta vida.

A sinastria (análise de dois mapas astrais para compreender a relação que existe entre as duas pessoas) também dedica particular atenção aos Nodos Lunares, uma vez que a existência de aspetos exatos e marcantes, como a conjunção, a oposição ou a quadratura, entre os planetas pessoais de uma das pessoas e os nodos lunares de outra pode indicar que estiveram juntas em vidas anteriores e que têm karmas interligados para cumprir. Os Nodos Lunares (também chamados Cabeça e Cauda do Dragão) seguem o Zodíaco no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.

O Nodo Lunar Norte está sempre em oposição ao Nodo Lunar Sul, o que significa que se movimentam sempre no eixo entre dois signos opostos. O Nodo Lunar Norte estava em Gémeos desde o dia 5 de maio de 2020 (e o Nodo Lunar Sul estava, portanto, em Sagitário). A 18 de janeiro há uma mudança de eixo — o Nodo Norte passa para Touro e o Nodo Sul passa para Escorpião. Isto significa que há uma importante mudança de padrões kármicos a cumprir, já que a ênfase passa a estar noutro tipo de lições. Os signos nos quais os Nodos Lunares se encontram representam aquilo que está a ser ativado como destino coletivo e individual nesse momento.

Os Nodos Lunares levam cerca de um ano e meio a mudar de eixo, o que significa que, até 17 de julho de 2023, teremos uma série de novas lições pela frente, relacionadas com as áreas que estão mais diretamente ligadas a Touro e a Escorpião — a necessidade de segurança, o sentimento de posse, as bases em que assentam a nossa estabilidade material e emocional, a capacidade de transformação e o poder de regeneração interior, por exemplo. Estas lições surgem na vida individual de cada um de nós através de desafios relacionados com as situações que estamos a viver ou que deixámos por resolver em vidas passadas. Pode haver importantes encontros e reencontros, assim como oportunidades que se apresentam através de desenvolvimentos inesperados de situações que têm importância nas nossas vidas.

Por fim, no dia 19 o Sol entra em Aquário. Sendo este planeta regido por Úrano, que fica direto no dia 18, esta energia será especialmente intensa e irá "eletrificar" tudo aquilo em que toca: as situações sofrem mudanças súbitas e inesperadas, há um maior potencial de resolução de problemas que pareciam estar bloqueados, há alterações que vêm contrariar a tendência que uma determinada situação estava a seguir, e os contactos tendem a ser mais explosivos, impulsivos, inesperados ou fora do vulgar.

As paixões que despertam neste período podem ser fugazes, mas serão muito intensas e podem quebrar tabus. Há maior risco de acidentes, roubos e perdas financeiras, pelo que importa redobrar a atenção que se dedica a tudo aquilo que se faz. Há uma boa oportunidade criativa ao nosso dispor, oferecida por esta energia com um forte potencial, mas é preciso ter muito cuidado com tudo aquilo que se diz, que se faz e que se escolhe, pois movemo-nos sobre areias movediças, que a qualquer momento podem deslocar-se inesperadamente.

Esta tendência energética abranda na próxima semana, já que, no dia 24, Marte entra em Capricórnio, e Mercúrio (que está retrógrado) também entra neste signo, a 25. Vénus deixa de estar retrógrado no dia 29, aliviando a pressão que sentimos sobre a vida amorosa e trazendo maior facilidade de comunicação a este nível.