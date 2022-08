Saturno está Rx a cobrar Karma

De 5 de junho até 22 de outubro 2022

Aquário – Leão – Escorpião - Touro

Saturno rege as estruturas, as raízes de segurança. Onde ele se encontra, é onde temos um medo que tem que ser dissolvido e assim crescer em responsabilidade e maturidade.

Este planeta rege a carreira, e estando retrógrado desde 5 de junho até 22 de outubro, está a apelar à ponderação de atuais métodos e estratégias envolvidas.

Saturno sabe melhor do que ninguém, onde e como deve cobrar, exigir, ou mostrar tudo aquilo que não está de acordo com a seriedade que ele próprio encerra.

A área de vida (a casa do mapa astrológico), o setor pelo qual transita Saturno, vai exigir seriedade, ordem e disciplina.

Cada vez que fica retrógrado, é sempre uma oportunidade de podermos analisar à lupa o que estamos a fazer.

Será um processo lento, pois tudo o que é construído com sustentabilidade, tem de ser construído na rocha.~

Todos os assuntos onde esteja implícita a responsabilidade, a estrutura, a organização e tudo o que estiver relacionado com a base de sustentação e credibilidade, tem agora a grande oportunidade de ser avaliado e ponderado, ficando sólido no projeto de vida do ser humano.

Os mais afetados por esta posição são os signos fixos nomeadamente do segundo decanato, Aquário – Leão – Escorpião – Touro.

Saturno é mestre em coroar, louvar, porque traz sempre a justa recompensa daquele que humildemente soube semear e esperar.

Assim, o verão apresenta-se muito rico em novas aprendizagens, novos métodos de avaliação, novas escolhas e decisões, que serão tomadas, com certeza, com mais maturidade e consciência. E o resultado será a tomada de decisões com mais consciência e maturidade que levará à excelência.

Neste tempo, mais uma vez, as estruturas sociais, serão colocadas à prova. Saturno é um planeta social, logo vai incidir na sociedade a sua cobrança.

Uma vez que todos nós temos Saturno algures no nosso mapa astral, a área onde ele está é onde temos ajustes, acertos fazer. No entanto, se agirmos com responsabilidade e sabedoria, nada temos a temer!

Cristina Candeias