A área da sua vida sobre a qual Saturno em Capricórnio teve maior influência é aquela que está mais diretamente relacionada com a Casa que, no seu Mapa Astral, recebeu esta passagem. Uma boa pista para a identificar consiste em lembrar-se que temas estiveram em destaque na sua vida desde dezembro de 2017. Que responsabilidades teve de assumir? Em que assuntos teve de definir fronteiras ou de as derrubar? Quais foram as áreas da sua vida que foram mais difíceis para si durante este período? A resposta a estas perguntas vai ajudá-lo a compreender o impacto que a passagem de Saturno por Capricórnio teve na sua vida em particular.

Saturno retrógrado entre Aquário e Capricórnio porá em destaque a nossa relação com as figuras de autoridade. Podemos também ser chamados a assumir um papel de maior poder e responsabilidade no que pode estruturar melhor as nossas vidas, quer seja reconstruindo as nossas bases ou ter de assentar de outra forma a nossa estabilidade. Esta influência faz-nos dar maior importância a estruturas sólidas, a rotinas que nos ajudem a organizarmo-nos melhor e a corrigir o que precisa de ser fortalecido.

Os assuntos com que nos debatemos de forma mais constante nos últimos seis meses são também especialmente postos em destaque, assim como a forma como ocupamos o nosso tempo.

Saturno é um planeta que tem uma influência especial sobre as questões kármicas que viemos resolver, e por isso quando este planeta está mais ativo é frequente que nos deparemos com circunstâncias que fazem parte das lições que a nossa alma veio aprender, sem nos distrairmos pelo caminho.

Muitas vezes Saturno traz-nos lições duras, limitações e entraves, mas isso acontece porque este planeta treina a nossa resistência e resiliência. Não nos facilita a vida, mas incentiva-nos a seguir em frente, fazendo-nos reconhecer as nossas capacidades e confiar nelas. Este é o planeta da responsabilização, que nos obriga a assumir a responsabilidade que temos em relação à nossa vida e ao impacto que tem na vida dos outros.

Quando um dia olharmos para trás, de que forma queremos lembrar-nos, individualmente, do ano de 2020? Saturno encoraja-nos a dar o nosso melhor, a ser o melhor que formos capazes de ser, e a fazermos o melhor que pudermos com aquilo que nos é dado ou com o que temos ao nosso alcance.

Saturno retrógrado dá-nos a oportunidade de olhar para o passado e, através dele, compreender que competências desenvolvemos, que provas já superámos, que aptidões fomos aperfeiçoando, e de que forma todas elas contribuem agora para nos dar força para vencer esta crise.

Este é, também, um período de aprendizagem. Saturno oferece sabedoria a todos aqueles que são capazes de superar as suas provas. Por isso, esteja recetivo ao que a vida lhe procura ensinar e aprenda com os desafios. Esta é a sua oportunidade de superar os seus próprios limites e descobrir, dentro de si, "um verão invencível" segundo Albert Camus.