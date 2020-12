É já no dia 17 em que o planeta Saturno entra no signo de Aquário, onde irá permanecer até março de 2023. O planeta dos limites, das estruturas, das responsabilidades entra no signo da liberdade, parece a priori uma mistura estranha. Saturno em Aquário vem trazer novas mudanças quer a nível pessoal quer a nível coletivo.

O signo de Aquário está ligado às descobertas, às ciências, a entrada de Saturno neste signo vem trazer benefícios para a sociedade.

Aquário, o signo da liberdade, começa já a sentir a pressão de Saturno, a limitação, um peso, pois por onde passa, tem de colocar a vida em ordem.

Processos cármicos do passado, podem aparecer para serem resolvidos. A vida torna-se mais lenta, é pedido uma introspeção a estes nativos.

Muitos casamentos podem acontecer, assim como o contrário, Saturno vai exigir a verdade na vida dos Aquarianos.

Todos aqueles que semearam bem, nada têm a temer, porque Saturno premia os esforçados, mas Saturno avalia à lupa as atitudes de cada um.

A todos desejo um bom retorno de Saturno em Aquário!

Em 2021 Saturno anda 13 graus no signo de Aquário o que quer dizer que vai afetar os nativos que celebram o seu aniversário de 21 de janeiro a 4 de fevereiro.

Outro signo que irá prestar contas a Saturno é Touro. Assim, os Taurinos que se encontram sob a mão pesada de Saturno são os que fazem anos de 21 de abril a 4 de maio.

Os nativos de Escorpião também não escapam a lupa de Saturno. Assim os nativos que celebram o seu aniversário entre 24 de outubro e 5 de novembro, são aqueles que se têm algo para resolver nas suas vidas em relação ao passado, e mesmo no presente, precisam de colocar a vida em ordem.

Mas Saturno também premeia e dá benesses! Os signos de Gémeos e Balança podem ver as suas vidas avançarem, processos de segurança e estabilidade é o que podem esperar estes nativos.

Os Gémeos que podem contar com as benesses de Saturno são os de 21 de maio a 3 de junho.

As Balanças mais favorecidas são as de 22 de setembro a 4 de outubro.

Outro signo que irá ver a sua vida com obstáculos e oposições é o Leão que recebe a oposição de Saturno/Sol. Neste caso, serão os nascidos as 23 de julho a 4 de agosto.

Entre os beneficiados ainda temos o Carneiro e Sagitário.

O Carneiro pode e deve tomar iniciativas, pois recebe as boas influencias de Saturno. Chegou a hora de estruturarem a vida, de solidificarem os seus projetos, pois tem como grande aliado Saturno. Isto aplica-se aos nativos de 22 de março a 4 de abril.

Por fim os nossos queridos Sagitários, que também recebem as boas influências de Saturno logo do primeiro decanato de 23 de novembro a 5 de dezembro.

Desejo a todos os nativos, aos que têm tensões a capacidade de resiliência a aceitação, aos que têm aspetos de convergência favorecidos, que tomem iniciativas e estruturem a vida.

Abraço de Luz

Cristina Candeias: Astróloga desde 1996, é uma das caras mais conhecidas da astrologia nacional.