Saturno, o Senhor. do karma e das dores, avança tranquilamente em direção à constelação de Aquário desde o dia 20 de dezembro 2020. Geralmente, cerca de seis meses antes de um planeta transitar de signo já se sente a sua influência.

Muitos já são os Aquarianos que começam a dar contas dos seus atos, do Karma de agora, e de todas as ações efetuadas nesta vida.

Como usaram o poder?

Foram rígidos?

Inflexíveis?

Foram trepadores sociais?

Como usaram a ética no trabalho?

Todas estas questões, o amigo Saturno já está a cobrar, e irá fazê-lo mais intensivamente.

Nos próximos dois anos, serão os grupos e os processos grupais que irão estar em foco.

Aquário, rege a inovação, a ciência, o progresso, e como tal, durante estes dois anos muitas situações irão mudar e estruturar o nosso dia a dia. A humanidade precisa de mudar, urge mudar!

O planeta da Verdade, no signo da liberdade, irá limitar, também muitos nativos, principalmente os do primeiro decanato. Tudo aquilo que não viva de acordo com a verdade, terá de ruir e cair. O planeta do Karma irá colocar a vida dos Aquarianos em ordem.

À nível pessoal irão existir mudanças. Mas, à nível social é onde serão as grandes mudanças e assim, dentro de dois anos, é certo que iremos viver num mundo bem melhor.

Cristina Candeias