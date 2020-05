Leão

A vida social é a área da sua vida mais influenciada pela Lua Nova em Gémeos, não tanto a um nível próximo como, sobretudo, em relação ao impacto que você tem sobre os outros. Os seus dotes de liderança podem fazer com que se destaque no trabalho ou num círculo onde se move, e a sua ação será determinante para conseguir mobilizar outras pessoas e obter resultados em grupo.

Virgem

As suas maiores preocupações encontram-se, neste momento, na sua carreira, que pode estar a atravessar um período de grandes mudanças. A Lua Nova em Gémeos pode trazer-lhe momentos de tensão mas pode acabar por lhe abrir novas portas de forma inesperada, ou fazer com que a sua necessidade de encontrar uma solução para os problemas desperte a sua capacidade de raciocínio mais rápido, ajudando-o a agir de forma focada e determinada.

Balança

Poderá sentir que está na altura de aperfeiçoar as suas aptidões, sentindo vontade de apostar na valorização pessoal. A Lua Nova em Gémeos, seu parceiro de Elemento, fará com que sinta vontade de fazer formações online ou com que se informe acerca de outros cursos que possa frequentar, de maneira a ampliar os seus horizontes e as suas escolhas a nível profissional.

Escorpião

A Lua Nova em Gémeos não será fácil de gerir para si, pois pode fazê-lo remexer naquilo que de mais profundo guarda dentro de si. Este será, no entanto, um período poderosamente catártico para si, sendo uma excelente fase para fazer uma mudança radical na sua vida. É tempo de, como diz o poeta, "abandonar as roupas usadas".

Sagitário

Se tem um relacionamento amoroso é bastante provável que os ânimos se exaltem durante os próximos dias, já que a Lua Nova em Gémeos incidirá, no seu caso, sobre as parcerias e relacionamentos. É tempo de se sentar frente a frente com o seu par e falar abertamente sobre aquilo que ambos têm vindo a esconder "debaixo do tapete", a calar, a preferir evitar.

Capricórnio

O peso das responsabilidades profissionais e familiares que recai sobre os seus ombros pode tornar-se, por estes dias, subitamente maior. Pode haver problemas inesperados que precisam de ser resolvidos ou situações que não se desenrolam da forma como esperava. Não será fácil gerir este período, sendo aconselhável estabelecer prioridades e concentrar-se primeiro naquilo que precisa de ser feito de imediato e que está ao seu alcance fazer.

Aquário

Esta Lua Nova vai despertar a sua faceta mais brincalhona e descontraída, acentuando a sua criatividade. É um período excelente para a criação artística, e se o seu trabalho envolve algum tipo de contacto com o público ele beneficiará bastante da influência positiva deste período. O romance também está favorecido, voltando a sentir-se mais leve e descontraído.

Peixes

O facto de ter passado algum tempo em isolamento ajudou-o a compreender melhor quem é e, sobretudo, de onde vem. E o contacto com as suas origens será enfatizado pela Lua Nova em Gémeos. pode esclarecer melhor algumas situações que não compreendia ou chegar a conclusões surpreendentes sobre si próprio, pois conseguirá finalmente descodificar os seus processos mentais e compreender o que o leva a agir de determinada maneira.