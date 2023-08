Se tivermos conhecimento de que determinada coisa vai acontecer, devido a uma previsão de certa conjuntura astral, podemos alterar deliberadamente o nosso comportamento para que, se o desejarmos, não aconteça? Por outras palavras: Podemos modificar o futuro?

Tal como afirma a física quântica a possibilidade de uma coisa acontecer é apenas uma possibilidade entre muitas. Peguemos no exemplo do tema anterior, se bem que a probabilidade de acontecer uma crise económica no sistema capitalista actual fosse bastante elevada, o facto é que se não houvesse especulação no mercado imobiliário, no mercado dos derivados, no mercado da bolsa de Wall Street, enfim no sistema económico vigente, o que é que aconteceria? A energia planetária não se faria sentir?

Não, essa energia seria apenas deslocada para os sectores da sociedade que requeressem maior remodelação e atenção. Numa sociedade mais evoluída provocaria uma grande tensão saber que há ainda povos e países em subdesenvolvimento com condições precárias de saúde, higiene e alimentos. Nesta mesma perspectiva, não poderíamos dizer a alguém que tenha aspectos tensos ao seu Sol que iria sofrer do coração, (um aspecto analógico) pois a energia também se poderia deslocar para outra possibilidade, tal como uma crise de identidade.

Com tudo isto quero dizer, que a forma concreta de previsão não é possível utilizando somente os conceitos da técnica astrológica. A astrologia serve para aconselhamento e para a detecção de ambientes energéticos passíveis de se manifestarem no mundo concreto, (previsão), não para fazer predições. O principal é mesmo o astrólogo e a sua relação com a vida e o cliente e não tanto a técnica que ele utiliza.

Respondendo agora à questão: se é possível fazer previsão? Diria que a utilização da técnica astrológica permite caracterizar uma determinada fase e ver qual a qualidade da energia que está nessa altura em acção e movimento, outra coisa é ter o dom, ou a capacidade de olhar para o futuro e ver sinais tal como os profetas o faziam. Nesses casos a intuição é de grande valia, mas no plano colectivo somente será útil se for utilizada em benefício da evolução da consciência.

Nos dias de hoje, só é lícito fazer previsões específicas quando estas apontam para um caminho evolutivo e consciente do indivíduo ou da humanidade. Numa previsão, se existir o risco de algo de indesejável acontecer devemos estar conscientes dessa possibilidade, com a certeza porém, de que a consciência interfere no mundo da matéria podendo desse modo alterar o desenrolar dos acontecimentos. Já houve na história imensas predições profetizadas que foram transmutadas e alteradas por um acréscimo colectivo da consciência.

Luís Resina

www.luisresina.com