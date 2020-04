Estamos a poucos dias de celebrar a Páscoa, uma das datas comemorativas mais importantes no calendário cristão e referente à ressurreição de Jesus Cristo. Esta data tem sido vivida ultimamente de forma muito comercial. Fomo-nos afastando do seu real e mais importante significado. Ressurreição significa literalmente levantar, erguer depois da morte e a palavra Páscoa, do hebreu pesah, significa levantar, erguer, passar...ora o que nos está a ser pedido a todos nesta fase? Precisamente isso. Tem doído muito. Tem sido difícil para todos esta “quaresma” e este isolamento numa quadra em que a lua cheia de luz e o céu coberto de claridade nos apelam a olhar para nós e assim conscientemente fazermos a passagem para um mundo e uma atitude mais espiritualizada e de mais amor pelo outro.

Deixada para trás a escuridão, o frio do inverno e um estado de maior vigilia e recolhimento interior é agora altura de celebrarmos uma maior abertura à vida,à alegria e à fé necessária aos novos de desafios que virão. Depois da noite chuvosa virá uma manha solarenga e cheia de oportunidades. Por isso, a Páscoa relembra-nos que estamos no início da primavera e como ela, o começo da vida, o romper das sementes da terra, a força máxima e poderosa capaz de transformar, renovar e recriar em nós novos sentimentos e verdades, com confiança, alegria, energia e iniciativa para percorrer todos os caminhos necessários.

É agora que cada cada um de nós, assumindo responsabilidade por quem é, pelas suas atitudes e pelos alicerces que criou para a sua vida, poderá ousar por- se em causa, sem temer o que daí vem. É a busca da verdade com a fé de que somos merecedores do (nosso) melhor.

Já pensou porque é comum oferecermos nesta época ovos de chocolate? Exatamente pelo seu simbolismo de início de vida e com ele todos os sentimentos associados a um novo mundo e a um novo modo de estar. Preparamo-nos para a chegada de algo realmente promissor na qual adoptamos uma atitude de fé, crença e celebração.