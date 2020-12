Para os povos antigos, os eclipses representavam tempos de incerteza: quando o Sol e a Lua interagem, o nosso passado e presente são confrontados, e o nosso futuro pode mudar. Este eclipse, que é solar e ocorre com a Lua Nova em Sagitário, traz uma luz de esperança para 2021.

Os eclipses sempre foram vistos como eventos cósmicos especiais pelas civilizações mais antigas, que estudavam atentamente os astros e, a partir dos seus movimentos, inferiam mudanças que podiam vir a ocorrer. Os eclipses envolvem sempre o Sol - o astro rei da nossa galáxia e a fonte da qual depende toda a vida na Terra - e a Lua, o satélite da Terra que, devido à sua proximidade, nos influencia de modo mais direto que qualquer outro astro. Por isso, quando o Sol e a Lua se escondem e descobrem entre si há uma forte mudança de dinâmica energética. Os seus efeitos são sentidos, pelo menos, três semanas antes e três semanas depois da sua ocorrência, atingindo o pico no dia em que o eclipse acontece.

2020 virou a nossa vida ao contrário e os astros predisseram que muito viria a mudar. Este ano ocorreram (e estão ainda para ocorrer) importantes aspetos astrológicos, tais como a Grande Conjunção que une Júpiter e Saturno já no dia 21. Houve, também, mais eclipses do que é habitual e, do total de 6 eclipses de 2020, o último ocorre no dia 14 de dezembro e chega-nos com a Lua Nova em Sagitário, uma das mais libertadoras e otimistas.

Sagitário é o signo da aventura, da fé, da auto-confiança, do idealismo e do espírito de conquista. Quando a Lua entra na fase de Lua Nova, iniciando um novo ciclo, neste signo, ela é infundida pela energia da esperança e traz-nos uma nova dose de otimismo.

Sagitário confia em si próprio e na sorte e, por isso, é um signo que se adapta mais facilmente às mudanças e que prefere improvisar no momento do que obedecer a um plano rígido com regras bem definidas. Esta energia é agora ativada - é tempo de confiarmos mais nas nossas capacidades e naquilo que a vida ainda tem de bom para nos trazer.

A Lua Nova em Sagitário ocorre às 16:17 e nesse mesmo dia temos um eclipse solar - o Sol diz respeito ao nosso sentido de identidade, ao poder de decisão e, como num eclipse solar o Sol é obscurecido pela Lua, que se interpõe entre ele e a Terra, pode haver confusões, incertezas e até recuos em assuntos relacionados com quem somos, com as escolhas que fizemos no passado ou que somos obrigados a fazer agora.

Os eclipses solares podem trazer o reaparecimento de amores do passado, de situações que havíamos interrompido ou de circunstâncias que julgávamos terminadas.

Os eclipses solares assinalam mudanças, começos, o início de um novo capítulo nas nossas vidas.

Uma vez que este eclipse acontece uma semana antes da Grande Conjunção, um dos maiores acontecimentos astrológicos dos últimos 20 anos, e na semana em que tanto Júpiter como Saturno saem finalmente de Capricórnio, o que também é bastante significativo em termos de mudança energética e, ainda, porque nos aproximamos do fim deste ano que tão difícil tem sido para todos nós, a energia deste eclipse solar em Sagitário é ainda mais forte e pode ajudar-nos a dar um salto de fé muito positivo.

De acordo com as mudanças planetárias que ocorrem nas próximas semanas, prevê-se que 2021 comece com uma atmosfera de maior leveza e mudança: a consciência de que há muito para fazer mas, também, de que o que não nos derruba torna-nos muito mais fortes.

Aproveite, pois, a energia da Lua Nova com eclipse solar em Sagitário:

- esta data é ideal para traçar metas para o próximo ano;

- dê forma concreta aos seus sonhos e trace estratégias para torná-los realidade;

- planeie uma viagem ou deslocação que traga um novo fôlego à sua motivação;

- reacenda a sua chama interior - Sagitário é o signo do Fogo da esperança e da fé;

- dê um novo impulso aos seus projetos;

- aposte mais na paixão e revitalize a sua vida amorosa.

Seja qual for aquilo que é, para si, mais importante neste momento, saiba que a energia da Lua Nova com eclipse solar em Sagitário pode dar-lhe uma valiosa ajuda.

Assim, vale a pena tirar algum tempo só para si, tomar consciência do momento presente, sentir-se plenamente presente naquilo que está a viver e, a partir daí, traçar planos para o seu futuro. Por mais desanimado que se sinta perante a vida, imagine algo bom que se torna realidade. Dê forma ao seu desejo e imagine-o como sendo a realidade em que vive. Entregue o seu desejo ao Céu. Confie nas estrelas - este ano a Estrela de Belém vai voltar a brilhar nos céus*, e pode conduzi-lo ao seu tesouro mais desejado.

* Acredita-se que aquela que ficou conhecida como a Estrela de Belém, que conduziu os três Reis Magos até ao Menino Jesus se tratava, na verdade, de uma rara conjunção de planetas: Júpiter, Saturno e Vénus que, unindo-se no Céu, brilhavam com uma intensidade especial, que chamou assim a atenção dos três estudiosos do Oriente. Este ano Júpiter e Saturno voltam a unir-se no dia 21, um fenómeno que ocorreu pela última vez há 800 anos.