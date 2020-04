Maio é, também, o mês que traz a mudança de signos dos Nodos Lunares, o que é um dos acontecimentos-chave do ano a nível astrológico, já que os Nodos Lunares se relacionam com a alma coletiva, com as lições que todos temos que aprender e com padrões cármicos com que temos de lidar. Desde novembro de 2018 que os Nodos Lunares transitavam no eixo Caranguejo-Capricórnio, entrando no dia 5 de maio no eixo de Gémeos-Sagitário.

Os Nodos Lunares não são planetas, eles são um ponto matemático calculado entre o Sol e a Lua - a Astrologia acredita que este ponto no Céu (que se obtém medindo a distância entre o Sol e a Lua) indica o propósito da nossa alma, tanto a nível coletivo como no plano individual.

Os Nodos Lunares são dois pontos diametralmente opostos: o Nodo Norte indica o que precisamos de aprender e para onde vamos, o Nodo Sul representa aquilo que nos fez chegar aqui e as bases que nos alicerçam.

Uma vez que, desde 2018, os Nodos Lunares estavam em Caranguejo (Nodo Norte) e Capricórnio (Nodo sul), as lições coletivas que aprendemos desde então estiveram especialmente relacionadas com o equilíbrio entre a vida familiar e a carreira, a vida privada e a vida pública. A necessidade de isolamento social, que a maior parte das pessoas está a viver e que nos obriga a uma nova gestão entre a vida doméstica e a vida familiar, expressa a tensão gerada pelo facto de os Nodos estarem prestes a mudar de signos. Em Astrologia, são sempre mais sentidos os efeitos energéticos dos movimentos planetários nas datas de início e de fim desses movimentos. Esta tensão é ainda mais claramente expressa pelo facto de estarmos a preparar-nos para retomar a rotina de alguma forma, começando a haver mais pessoas a retomar a sua atividade profissional fora de casa.

No dia 5 de maio, a mudança de signos dos Nodos Lunares traz uma nova lição espiritual para a Humanidade, e teremos cerca de dois anos para a conhecer, para lidar com ela e para a superar. Com os Nodos Lunares em Gémeos e Sagitário, a liberdade de expressão estará em destaque. Aprenderemos a partilhar a nossa história e a celebrar as histórias dos outros, sem nos deixarmos enredar pelo excesso de informação. Aceitar a verdade dos outros e aprender a ver as coisas com maior simplicidade antevêm-se, também, como partes importantes desta nova lição coletiva.

No dia 7 de maio temos uma Super Lua Cheia em Escorpião que se adivinha intensa e particularmente explosiva. Primeiro, porque é uma Super Lua Cheia, o que significa que tem o dobro da carga energética. Em segundo lugar, porque ocorre no signo Escorpião, um dos mais intensos e apaixonados do Zodíaco. Este é, de resto, o signo das transformações e metamorfoses, aquele que não tem medo de desafiar os seus medos e pôr à prova os seus limites. Opondo-se ao Sol no teimoso signo de Touro, a Lua em Escorpião ajuda-nos a limpar a alma, a fazer a catarse que precisamos de fazer para que consigamos despojar-nos de tudo o que não nos alimenta. Temos ao nosso dispôr uma energia que nos ajuda a fazer mudanças nas nossas vidas e no mundo que nos rodeia. Uma vez que a Lua Cheia de junho ocorre com um eclipse, esta Super Lua Cheia em Escorpião vem também preparar-nos para um momento de maior libertação, que ainda está para chegar.

Depois da Super Lua Cheia em Escorpião temos, no dia 10 de maio, Saturno a ficar retrógrado. Uma vez que este planeta costuma passar grande parte do ano em movimento retrógrado (porque, descrevendo uma órbita muito maior que a da Terra, naturalmente é "ultrapassado" por esta, o que faz com que durante boa parte do tempo o "vejamos" como se "estivesse a andar para trás"), esta é uma energia que nos é bastante familiar. Saturno retrógrado atua num nível subtil, subconsciente, dando-nos maior ponderação, fazendo-nos refletir, levando-nos a revisitar memórias do passado.

Este ano, porém, há uma importante diferença: Saturno acabou de mudar de signo, tendo entrado em Aquário no mês de março. Esta foi uma grande mudança, e enquanto Saturno estiver retrógrado iremos vivê-la de forma mais intensa, revivendo os temas que estiveram em destaque na nossa vida desde 21 de março. Para muitos de nós esse período coincidiu com o início do isolamento social, sendo que maio vai trazer-nos uma forte ênfase nesse assunto. Estando retrógrado, Saturno avançará de novo em direção a Capricórnio, onde entrará em julho, para nos entregar as últimas recompensas pelas lições cármicas que temos vindo a resolver ao longo dos últimos dois anos e meio. Saturno está sempre relacionado com importantes lições, e a sua passagem por cada signo traz-nos, a todos nós, seja qual for o nosso signo, aprendizagens relacionadas com áreas centrais para esse signo. Quando Saturno deixa um signo, concluindo o seu percurso através dele, traz-nos sempre algum tipo de recompensas, relacionadas com aquilo com que tivemos de lidar.

Plutão já estava retrógrado, Saturno fica retrógrado no dia 10 e, a 12 de maio, é Vénus que se lhes segue.

Até ao final de junho teremos Vénus, o planeta dos afetos, em movimento retrógrado, encontrando-se no signo Gémeos. Vénus fica retrógrado a cada ano e meio aproximadamente. Este ano, este ciclo será especialmente marcante, trazendo sonho e romance às nossas almas, cansadas dos acontecimentos do Mundo. Vénus retrógrado em Gémeos expressa-se através de sonhos e de pensamentos intuitivos, que podem ajudar-nos o caminho certo em matérias do coração. Talvez o confinamento social nos tenha, também, ajudado a compreender melhor quem somos e, a partir daí, a identificar aquilo de que precisamos. Enquanto está retrógrado Vénus formará por três vezes quadratura com Neptuno, o que facilita a conexão com o nosso lado mais espiritual. As datas de 3 e 20 de maio, e 27 de julho, serão especialmente férteis no que diz respeito a pensamentos intuitivos.

Vénus retrógrado traz-nos também um tempo de perdão e cura no que diz respeito à nossa relação connosco próprios.

No dia 14 de maio é Júpiter que fica retrógrado, intensificando esta energia de abrandamento que se vinha a fazer sentir desde o início do mês. Maio diz-nos, com grande clareza, que é preciso refletir, ponderar, avaliar e, especialmente, fazer uma introspeção. Estar realmente dentro de nós, e não apenas no espaço de nossa casa. Júpiter relaciona-se com a vida financeira, não sendo de estranhar que, num período em que a Humanidade também se depara com a iminência de uma crise económica, a nossa relação com o dinheiro venha também a ser enfatizada.

No dia 20 de maio o Sol deixa Touro para entrar em Gémeos, o que aligeira a carga energética e começa a acelerar os acontecimentos. Onde Touro se detém, Gémeos acelera, onde Touro pára para "ruminar", Gémeos expressa, exterioriza, procura. O Sol em Gémeos põe sempre também em destaque a comunicação, a procura de informação, a partilha de ideias.

No dia 22 de maio, a Lua Nova em Gémeos intensifica esta energia, ainda para mais porque também Vénus, que está retrógrado, e o Nodo Lunar Norte está em Gémeos. Esta Lua Nova ajudar-nos-á a sentir maior motivação, uma renovação da esperança e uma maior doçura em relação à vida, dando-nos também inspiração para começar novos projetos.

Aproximando-se, com o final do mês, uma série de eclipses, sentiremos uma energia de alívio, de libertação que se aproxima. De resto, tudo indica que maio será o mês em que a sociedade se prepara para, em junho, voltar a ter uma rotina mais próxima do que era a nossa normalidade.

Maio será um mês marcante, mas a energia que domina tem alguma suavidade e favorece a expressão de sentimentos, a criatividade, o amor e o romance - afinal de contas, o Sol transita por Touro, regido pelo gracioso planeta Vénus. E Vénus, que está em Gémeos, é mais expressivo e ajuda-nos a abrir o coração.

Este ano tem-nos apresentado importantes mudanças, mas a energia dominante em maio irá ajudar-nos a encontrar dentro de nós nova inspiração. Nesta época de profunda transformação que vivemos, continuamos a ter o poder de decidirmos quem queremos ser nesta situação.

Embora os acontecimentos sejam avassaladores, há sempre novas oportunidades para recuperarmos o controlo e redefinirmos algumas das nossas metas e sonhos. Confie que está sempre onde precisa de estar e que há sempre bênçãos escondidas em cada situação, é preciso é saber vê-las.