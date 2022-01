Mercúrio em Aquário está em exaltação. Indica uma mente mais aberta a novas experiências.

A verdade deve vir em primeiro lugar. Não nos interessamos tanto por ideias tradicionais ou socialmente aceites se essas não forem compatíveis com os fatos. Se queremos fazer, fazemos.

Há uma mente coletiva mais ampla, que transcende o ego individual. Experimentamos as coisas de forma tão intensa que pode ultrapassar os cinco sentidos, quase até a telepatia.

Fase que favorece o humanitarismo, a solidariedade, uma maior preocupação com o desenvolvimento evolutivo da Humanidade e que inclui trabalhos com grupos ou organizações e há também a busca estímulo mental / intelectual em suas amizades e núcleos com quem estamos. É o senso comunitário de Aquário, junto com sua clareza para entender e explorar todo o Universo.

Alexandra Ramos Duarte