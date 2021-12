No dia 25 Plutão e Vênus (retrógrada) estreitaram ligações, o que pode trazer mudanças no modo como lidamos com a matéria e eventuais crises e ajustes significativos na sociedade e que ainda se fazem sentir nos próximos dias.

Semana de Lua minguante em Balança no dia 26. É hora de olhar para as nossas relações e ver o que podemos fazer com elas. Que tipo de relação é a que temos. O que podemos melhorar para que esta seja mais plena. O que é que temos calado, consentido ou aguentado em demasia. É momento de abrir o jogo, sem medo da perda. A semana pode trazer por isso fins de relação ou brigas. Mas mesmo que isto não aconteça a reflexão instala-se.

Júpiter entra definitivamente, dia 29, em Peixes, como tal os sonhos podem ser atingidos sim. Devemos rumar confiando no que acreditamos. A fé e a esperança renovam-se. Ligue-se ao seu lado mais espiritual, a sua fé, as suas crenças. Agradeça o ano que passamos, apesar de todos os desafios. Não fuja da realidade, fingindo que nada se passa em seu redor. É final do ano, faça um balanço.

No dia 30 Mercúrio perto de Plutão pede que fales e exorcize todo o teu desconforto. Revelações de coisas escondidas podem ser agora claras. Destapadas. Mas pode também haver mais rivalidades. Questões com autoridades, confronto de ideias.

Alexandra Ramos Duarte