Esta semana podemos contar no dia 11 com a Lua crescente em aquário, o que poderá fazer com haja a necessidade de percorrer um caminho menos comum que o habitual.

De um modo geral poderemos estar mais observadores, mais analíticos e a tentar perceber e compreender muitos dos nossos comportamentos, dos sentimentos, das emoções e até das motivações das pessoas à nossa volta.

É também uma semana que nos põe uma maior autoconsciência daquilo que queremos para a frente e das abordagens necessárias para lá chegarmos.

São momentos que carregam um maior desejo de independência, desprendimento e onde as amarras já não podem fazer sentido.

Marte em escorpião entra esta semana em quadratura com Saturno em oposição a Úrano. Podendo haver uma busca por uma maior autodisciplina e força de vontade para a concretização de várias situações no campo profissional.

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasemtabus