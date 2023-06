Veja no sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A lua começou a minguar dia 10 em Peixes

A semana começa com o fim de Plutão no signo de Aquário e o início do mesmo em Capricórnio.

Nesse dia Mercúrio estabelece com ele relação, pedindo que as palavras guardadas sejam ditas. Estas palavras podem estar relacionadas com antigas feridas, traumas…

Ainda no dia 11, Mercúrio chega a Gémeos, herói em causa própria, ajuda nesta extroversão ou purga emocional, no dia 15 é desafiado por Saturno levando-o a agir e a decidir de forma madura e sem medo.

Dia 17 Saturno inicia o movimento retrógrado em Peixes, podendo trazer um ambiente mais denso ou uma natureza mais exigente aos nativos. é no entanto altura para tomar decisões a longo prazo.

Boa Semana a todos

Alexandra Ramos Duarte